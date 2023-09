El nuevo portazo de Luis Silva a reconocer el cambio climático en el proyecto constitucional

El pasado jueves, en dos ocasiones, el Partido Republicano no aprobó la mención del cambio climático en el texto constitucional, en el capítulo sobre el medio ambiente. La derecha argumentó que el oficialismo no había respetado “lo pactado”, cuestión negada por los consejeros de izquierda, puntualizando que no firmaron ninguna enmienda de consenso con las bancadas de aquel sector político, en la Comisión de Derechos. Hasta el momento, en el Consejo Constitucional hay mucho diálogo, pero ningún acuerdo transversal, respecto a la mención del cambio climático o en ninguna otra. Pese a esto, desde la bancada RN-Evópoli volverán a insistir en el Pleno para incluir esta temática en el texto constitucional.

Sin embargo, el viernes, el órgano constituyente tuvo una nueva oportunidad de incluir el cambio climático en el texto y recibió un segundo portazo, esta vez en la Comisión de Principios.

En el capítulo I sobre Fundamentos del Orden Constitucional, los consejeros oficialistas propusieron incluir “la protección del ambiente y la adaptación al cambio climático deberán considerar criterios de justicia ambiental y solidaridad con las generaciones presentes y futuras”, cuestión que fue rechazada por todos los consejeros republicanos, vale decir, Luis Silva (delegado de la bancada), María de los Ángeles López (presidenta de la comisión), Mariela Fincheira, María Gatica, Carmen Montoya y Miguel Rojas. A lo que se sumó el voto de Ivonne Mangelsdorff (RN) y la abstención de Carolina Navarrete (UDI). Mientras que los cuatro consejeros oficialistas, Fernando Viveros (PC), Yerko Ljubetic (Convergencia Social), Kinturay Melín (RD) y Marcela Araya (PS) votaron a favor. Con siete votos en contra (PRep y RN), una abstención (UDI) y cuatro votos a favor (oficialismo), se volvía a rechazar, por segundo día consecutivo, la mención del cambio climático en el texto constitucional.

En opinión de los consejeros autores de la enmienda rechazada sobre el cambio climático, la actitud de las derechas es “un intento de impedir que el Estado asuma la obligación y desarrolle el mecanismo y destine recursos a la mitigación de este importante problema para las generaciones presentes y futuras”, dijo Ljubetic (CS). Por su parte, la consejera Melín (RD) dijo a El Mostrador que no hubo espacio para acordar la incorporación del cambio climático al articulado del capítulo I: “Se cerraron cuando intentamos negociar este tema”, aseguró.

Desde las bancadas de derechas aclaran que la inclusión del cambio climático fue un debate de otra comisión y que, durante la jornada del viernes, la Comisión de Principios solo armonizó el texto constitucional frente a lo aprobado por la Comisión de Derechos. En particular, sobre la temática del cambio climático, la consejera republicana María de los Ángeles López –presidenta de la comisión–, declaró a este medio que “la verdad nosotros no somos contrarios al tema (del cambio climático), pero (…) esta enmienda tampoco se aprobó en la Comisión de Derechos, donde se trata esta materia y, por lo tanto, tampoco correspondía habernos pronunciado acá en sentido distinto”.

Por su parte, Mangelsdorff (RN), que también rechazó la enmienda oficialista, indicó a El Mostrador que “el cambio climático es parte de uno de los factores relevantes del medio ambiente como derecho social”, pero repitió el argumento de López (PRep) sobre la concordancia con lo aprobado el día anterior en la Comisión de Derechos. El punto discordante en la derecha fue la consejera Carolina Navarrete (UDI), quien se abstuvo ante la enmienda del oficialismo. En tal sentido, aclaró que no estaba “en contra de la redacción o del fondo” de la misma y prefirió la abstención.

Republicanos sobre el cambio climático

Las acusaciones de que el Partido Republicano es negacionista del cambio climático siguen. De hecho, Ljubetic (CS) declaró que los consejeros republicanos “han votado como negacionistas” del cambio climático. Pero el consejero comunista Fernando Viveros ha sido incluso más directo: “Es negacionista el Partido Republicano al no reconocer el cambio climático explícitamente”.

Por su parte, el consejero Luis Silva (PRep) respondió, en la sesión de la Comisión de Principios del pasado viernes, al “cuestionamiento que se le ha hecho a la bancada republicana a propósito de su compromiso con el cuidado del medio ambiente y el reconocimiento del cambio climático” y, al respecto, sostuvo: “Quiero rechazar esa imputación e invitar a seguir con seriedad el debate que estamos teniendo al interior del Consejo y que no puede sino reafirmar nuestro compromiso con materia tan importante”.