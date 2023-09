Comisionada Krauss asegura que enmiendas republicanas han “desfigurado” el anteproyecto

La integrante de la Comisión Experta, Alejandra Krauss (DC), abogada y exministra de los gobierno de Lagos y Bachelet, se prepara para retomar sus labores en el proceso constitucional. En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, Krauss destacó la importancia del papel de los expertos en el proceso, aunque expresó su preocupación por las decisiones tomadas por el Partido Republicano y Chile Vamos.

Y es que los expertos que elaboraron el anteproyecto, en medio del trabajo del Consejo Constitucional, continúa desempeñando un papel crucial en la redacción de la nueva Constitución, con derecho a voz en esta etapa, a medida que se acerca la fecha límite para la entrega de la propuesta. Según Alejandra Krauss, los comisionados trabajan en estrecha colaboración con los consejeros y participan activamente en las comisiones y presentación de enmiendas.

Una de las preocupaciones expresadas por Krauss son las enmiendas republicanas, además de poner el foco en el rol de Chile Vamos en el proceso. Según la exministra, las decisiones de los republicanos solo se conocen a través de los medios de comunicación. En consecuencia, “decisiones que vaya a adoptar el Partido Republicano y Chile Vamos, nosotros las ignoramos. Y cada una de las enmiendas que usted nombra (sobre la cueca o las contribuciones, por ejemplo) me parecería bien que las retiraran porque contienen errores técnicos y algunas de ellas son inaceptables”.

Krauss abordó específicamente el tema de las contribuciones, señalando que es materia que no debería regularse en la Constitución, sino a través de leyes específicas, como la Ley de Renta.

“Esto debiera despejarse, pero en función de asumir que se cometieron errores en la presentación de determinadas enmiendas que no se bajan producto de una negociación. No olvidar que en materia de contribuciones, republicano sacó un video diciendo que chilenos ahora eran propietarios de su vivienda y eso no es verdad. 77% de viviendas ya se encuentran exentas del pago de contribuciones”, argumentó la comisionada experta.

Nadie quiere un monopolio del Estado en salud y pensiones

El senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, realizó varios reparos a las enmiendas que, en los últimos días, han sido aprobadas en las comisiones del Consejo Constitucional. En conversación con ICARE, Macaya afirmó que “no es necesario dejar las isapres y un plan determinado de salud en la Constitución”. Y planteó: “Nosotros estamos convencidos, en las múltiples formas posibles que los privados pueden contribuir y cumplen un rol fundamental en mejorar las pensiones y no creemos que el monopolio estatal sea la solución, la pregunta es si tenemos que dejar las AFP en la Constitución”.

El senador gremialista, además, señaló sus dudas respecto a lo que calificó como “cosas más cosméticas”, en relación a las enmiendas que se aprobaron y que establecen que la cueca es el baile nacional y el rodeo es el deporte nacional. “Fue un error poner la cueca y el rodeo en la Constitución”, dijo.

Krauss recoge con satisfacción las palabras del senador Macaya (UDI), cree que es la linea correcta en materia constitucional. “Coincido con él en todas y cada uno de sus expresiones, cuando dice que nadie quiere un monopolio del Estado en materia de salud y pensiones“, afirmó. Y reiteró: “Todas las discusiones en el Parlamento, donde corresponde el debate en democracia, siempre han sido reconocer tanto públicos como privados en la provisión de este tipo de bienes, que no es igual que vender zapatos”.

En este sentido, Alejandra Krauss expresó que la única certeza que tiene hoy día, remarcando que la DC no tiene consejero en esta etapa del proceso, “es que puedo dar testimonio que el texto del anteproyecto, de acuerdo a las normas que fueron aprobadas en las comisiones hasta la madrugada del sábado pasado, ha ido desfigurando ese gran acuerdo trasversal y que permite de una u otra manera un texto constitucional reflejado de manera adecuada y suficiente a las distintas fuerzas políticas, lo que es propio de los textos constitucionales”.

“Yo veo que se ha ido desfigurando. Y si me dijera qué pienso al futuro. Espero que seamos capaces de acercar esas visiones y que logremos consensuar voluntad política”, concluyó.

De todas formas, la comisionada Krauss se mostró optimista sobre la posibilidad de encontrar soluciones a los desacuerdos en el proceso constitucional, especialmente en áreas como la salud y las pensiones, donde destacó la necesidad de mantener un equilibrio entre lo público y lo privado.

En sus declaraciones a El Mostrador Vodcast, Krauss enfatizó la importancia de que la Comisión y el Consejo Constitucional cumplan su mandato constitucional y eviten desviarse hacia programas identitarios o de gobierno. Hizo un llamado a la responsabilidad de todos los comisionados y consejeros para reflejar fielmente este mandato y trabajar juntos en la elaboración de un nuevo texto constitucional que sea representativo de las diversas fuerzas políticas del país.

La Comisión de Expertos se enfrenta a importantes desafíos en los próximos meses a medida que se acerca la fecha límite para la entrega del proyecto constitucional. La labor de Krauss y su equipo será fundamental para lograr un consenso en temas cruciales como la paridad, los tratados internacionales, el poder judicial y el sistema político, así como la consagración del estado social y democrático de derecho en la nueva Constitución.

La próxima reunión de la Comisión está programada para el 7 de octubre, donde tendrán la tarea de elaborar observaciones a un informe del Consejo. El mandato constitucional de la Comisión, así como el del Consejo, llega a su fin el próximo 8 de noviembre.