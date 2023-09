Ministro Montes y Caso Convenios: ˝Es el Caval de estos tiempos’’

“Me dolió que ocurrieran estos hechos, tanto los hechos propiamente de corrupción, como los hechos de torpeza e ineficiencia básica. O sea, esto es plata de campamentos. No es plata de otros programas, aquí es plata directamente de las personas que están en peores condiciones en la sociedad. Entonces, a mí me sorprendió, no lo esperaba. Esto es una operación típica de corrupción, aprovechar un espacio para tratar de armar un poder político”, señaló el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes en La Tercera.

Montes refiriéndose a los convenios suscritos por su ministerio y fundaciones, explica que le sorprendió que Revolución Democrática (RD) tuviera un trabajo mayor que otras tiendas políticas en Antofagasta. Igualmente, agrega que le llamó la atención la contratación de mucha gente RD en la Seremi de la II Región. “Después ya aparece el 16 de junio el caso como lo conocemos, que todas estas cosas estaban ligadas”, dijo.

Sobre el impacto del Caso Convenios en la nueva generación política, el ministro afirma que ha habido un intento de dañarlos, “una especie de Caval de estos tiempos, porque a Michelle Bachelet, ese caso le golpeó mucho”.

Agrega que el foco específicamente de corrupción está en Antofagasta con Democracia Viva. Ahí hay un tema de conflicto de interés entre el Seremi con los miembros de Democracia Viva. Además, se contrató a funcionarios con dineros que eran para trabajar en campamentos. Y sobre los casos que se investigan en otras regiones, especifica que no está claro que se trate de corrupción propiamente tal, pero sí de ineficiencia e inoperancia.

Entre todo, rescata la rápida reacción del gobierno, lo que según Montes, permitió enfrentar mejor las cosas y generar investigaciones en otras regiones. Con todo, reconoce que esta fue una oportunidad para que la derecha golpeara al gobierno y en especial a una generación que se había planteado por encima del bien y el mal.