Tohá por dichos de Piñera sobre estallido social: “El Estado no fue asaltado y nadie se lo tomó”

En entrevista con el programa Mesa Central, la ministra del Interior se refirió a varios temas de interés nacional, entre ellos la detención de carabineros ligados a la Resistencia Mapuche Lafkenche, asegurando que “no era un antecedente desconocido” por la institución. “Ese mismo funcionario ya hace varios meses atrás, a finales del año pasado, se le intentó trasladar porque habían algunos antecedentes de conductas complicadas de su parte, en un momento en que se dieron de baja otros compañeros que recibieron también denuncias por comportamientos irregulares”, indicó.

Asimismo, señaló que “los grupos que se dedican a esta agenda violenta y que se meten en el negocio o de las drogas o de la madera manejan bastante efectivo y con eso pueden corromper personas y entre ellos también policías. Por eso es importante lo que se ha avanzado el último tiempo en crear una Unidad Anticorrupción al interior de Carabineros, trabajo que tenemos que reforzar para identificar a tiempo cuando hay este tipo de situaciones y tomar las medidas del caso”.

En relación al ingreso del veto para la Ley de Usurpaciones, cuyo plazo vence esta semana, indicó que en los últimos días se ha estado trabajando para llegar a una “fórmula lo más acordada posible”, y detalló los puntos de interés para el Ejecutivo.

En ese sentido, señaló que “lo más importante es regular de una forma razonable la legítima defensa para que no se transforme en ley de la selva”, y también“establecer un sistema escalonado de penas”. Además, lamentó que se haya filtrado el contenido del veto en medio de las negociaciones, ya que “las conversaciones se hacen en un plano de discreción para cada bancada y sector se enteren del contenido en una reunión , y no por filtraciones de prensa, porque eso genera tensiones, malos entendidos”. Finalmente, aclaró que “con el veto sustitutivo no se va a reemplazar todo el texto”.

Por otro lado, la autoridad también respondió a las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera, quien acusó haber sufrido “un golpe de Estado no tradicional” en el marco del estallido social. Ante esto indicó que “los golpes de Estado consisten en asaltar el Estado y tomárselo, aquí el Estado no fue asaltado y nadie se lo tomó. Hubo una revuelta en las calles con mucha violencia, pero eso no es un golpe de Estado, un golpe es usurpar el gobierno”.

Respecto al proceso constitucional, la ministra manifestó estar preocupada debido a las últimas señales que ha dado el Consejo. “Creo que para el país sería muy frustrante llegar a un nuevo proceso en que no logremos acordar una Constitución que nos represente a todos, y vemos que los datos indican que todavía es muy predominante el voto de rechazo y que el debate en el Consejo no logró generar consenso”. Del mismo modo, agregó que la alerta es transversal, ya que “hay varios sectores que están preocupados”. ”Todavía hay espacio para recoger esa preocupación y construir un camino de convergencia. Ojalá se aprenda de la lección del proceso anterior”, indicó.

Ante la pregunta sobre los niveles de prescindencia del Ejecutivo, enfatizó en que “el gobierno tiene un deber de información” y que esta vez también informarán sobre la propuesta, al igual que la vez anterior. “Por supuesto se van a imprimir textos para que la gente lo conozca”, aclaró.

Finalmente, abordó las prioridades en la tramitación del Presupuesto 2024, donde “en materia de seguridad se va a expandir mucho más que el año pasado”, a lo que se suman “esfuerzos importantes en salud y vivienda”.