Defensores de DDHH insisten con retrotraer cambio de nombre de calle Santa Mónica

“No es ocultar la memoria”, expresó Roberto D’Orival, coordinador del Colectivo 119, al manifestar su desacuerdo con el cambio de nombre de la calle donde se encuentra el “Castillo” de Santa Mónica, sede del Comité Pro Paz, predecesor de la Vicaría de la Solidaridad. Este llamado se produjo después de que, a principios de agosto, el Concejo de la Municipalidad de Santiago aprobó la modificación, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, con ocho concejales a favor, incluida la alcaldesa Irací Hassler (PC), y dos en contra de la iniciativa.

La agenda del municipio de la capital incluye el cambio de nombre de ocho calles, tres plazoletas y un puente en Santiago. Entre las calles contempladas se encuentra Santa Mónica, que se propone renombrar en honor a Jaime Castillo Velasco, el exministro de Justicia y destacado fundador de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH). Sin embargo, el consejo municipal no solo pasó por alto que la sede de esta comisión estaba a unas cuadras en la calle Huérfanos, sino que también ignoró una carta firmada por miembros del Comité Pro Paz que alertaban sobre esta situación. La votación requerida: mayoría simple de concejales.

“No hay antecedente público alguno que dé cuenta que nuestro planteamiento haya sido conocido en la sesión del Concejo Municipal en que se adoptó el señalado acuerdo, como tampoco con anterioridad, fue ignorado”, fustigan desde el Comité Pro Paz.

Pero el plan ya está en marcha. El 9 de septiembre, la Municipalidad de Santiago concretó el primer cambio de nombre. Un tramo en la calle Huérfanos, entre las calles Brasil y Maturana, pasó a llamarse Patricio Bunster Briceño, en memoria del director del Ballet Nacional Chileno y miembro del Partido Comunista.

“El Concejo Municipal ha cometido un error”

Un mes después del primer cambio de nombre, el 9 de octubre, el Comité Pro Paz cumple 50 años desde su creación para proteger la vida e integridad física de las personas perseguidas por la dictadura de Pinochet. Los recuerdos están vivos, sobre todo tras la conmemoración del 11 de septiembre. Con esto en mente, a través de una carta enviada al Consejo de la Municipalidad de Santiago, integrantes del Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad y ligados a organismos defensores de los Derechos Humanos, solicitaron formalmente, este 25 de septiembre, la reconsideración del cambio de nombre de la calle Santa Mónica. La carta es firmada por Daniela Sánchez Stürmer, María Luisa Sepúlveda Edwards, Jaime Esponda Fernández, Arturo Navarro Ceardi y Álvaro Varela Walker.

El cambio de nombre de la calle Santa Mónica fue justificado en base a la intención de convertir los espacios en “Sitios de Memoria”, siguiendo los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, tal como denuncian los firmantes, esta decisión se tomó sin consultar a la comunidad local, a las víctimas ni a sus organizaciones, ni siquiera a las entidades nacionales encargadas de preservar la memoria histórica y cultural del país. Además, esto, para los firmantes de la carta, “se ha alejado de los principios y procedimientos nacionales e internacionales que buscan preservar los lugares que deben ser recordados”.

Los miembros del Comité Pro Paz y defensores de los DDHH consideran que el Concejo Municipal ha cometido un error al cambiar el nombre de la Calle Santa Mónica y han solicitado que se revoque esta decisión. Además, proponen que la calle donde se encuentra la sede de la CChDH —Huérfanos— sea designada en honor a don Jaime Castillo Velasco.

“En consideración a los antecedentes de hecho y fundamentos que se expresarán, solicitamos se deje sin efecto la resolución del Concejo Municipal que dispuso el cambio de nombre de la Calle Santa Mónica y, de esa forma, borró un símbolo de la defensa de los Derechos Humanos en el país, en los años más intensos de sus violaciones, con especiales riesgos para quienes desarrollaban esa tarea”, sostiene la misiva.

Las víctimas y las organizaciones de DDHH esperan que se considere su voz y sus opiniones en la toma de decisiones sobre los lugares de memoria y homenajes en la ciudad, precisamente para preservar la memoria histórica: “La dictadura forzó el término del Comité de Cooperación Para la Paz en Chile, secuestrando a sus miembros, encerrándolos en las mazmorras, recluyéndolos en campos de concentración, expulsándolos del país, etc. etc., sin embargo, no logró terminar con el símbolo más potente: la Calle Santa Mónica, por donde transitaron miles de víctimas y familiares con dolor y esperanza, también los defensores de los derechos humanos, cientos de altos personeros internacionales que concurrieron a manifestar su apoyo y solidaridad, los representantes diplomáticos de numerosos países. Este símbolo tan relevante había subsistido hasta ahora. Por eso el dolor que sentimos hoy”.

