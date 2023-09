Luis Silva justifica propuesta de 138 diputados: “¿Por qué 120 km/hr es la velocidad en carretera?”

En su misión de explicar la nueva composición de la Cámara de Diputadas y Diputados, con 138 escaños, el consejero y vocero republicano, Luis Silva, comparó la cifra con otros números conocidos, como la velocidad máxima en carretera.

Durante su exposición este pasado lunes, Silva dijo que “quizá es uno de los ejemplos que mejor ilustra una propiedad inherente a la política, que es la discrecionalidad. Es decir, la posibilidad de adoptar una de muchas opciones razonables. Una, no la más razonable. Una que sea razonable. Y punto”.

Silva agregó que esta polémica de los 138 diputados “elude esta propiedad inherente a la política. Decantarse por un número no significa que los otros números sean malos números. No significa que las razones que puedan apoyar el 138 excluyan otras formas de integrar la Cámara de Diputados. Podemos justificar racionalmente el guarismo de 138 pero la razón no nos va a llevar a concluir que el 138 es el único guarismo racional”.

En ese sentido, dijo que la ciudadanía vive y está familiarizado con muchos guarismos y que no sabe cómo fueron elegidos. “¿Por qué 120 km/hr es la velocidad máxima en carretera? ¿Por qué 50 km/hr es la velocidad máxima en zona urbana? ¿Por qué son 21 ministros de la Corte Suprema?”.

“Podríamos seguir indagando en la cantidad de números que llenan nuestro derecho y que se pueden justificar racionalmente, sin concluir que es el único que puede justificarse racionalmente”, cerró.

Crédito: @danilloherrerad