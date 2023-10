Segundo proyecto constitucional entra a la recta final: esta semana terminan votaciones del pleno

Este 04 de octubre terminan las votaciones del pleno del Consejo Constitucional, luego de lo cual habrá una primera propuesta de nueva Constitución, que tendrá una marcada inclinación conservadora, debido a la mayoría absoluta del Partido Republicano (22 consejeros) y Chile Vamos (11), mayoría absoluta en un consejo conformado por 50 personas.

Pese a ello, en ambas bancadas resaltan que hubo una gran cantidad de normas que fueron aprobadas por unanimidad, aunque la mayoría de ellas se repiten del anteproyecto, por lo cual desde la los sectores oficialistas señalan que, en realidad, con dicho discurso se están enmascarando las profundas diferencias que ha habido. Pese a ello, aún queda camino de debate constitucional y esto no se acaba con las votaciones del pleno del órgano redactor.

El sábado, la comisión experta que elaboró el anteproyecto recibirá formalmente el primer borrador de nueva Constitución, para que en apenas cinco días proponga observaciones que “pueden consistir en agregar, modificar o suprimir artículos o sus partes”. Sin embargo, cualquier cambio que esta sugiera, señala un comisionado, debe necesariamente ser aprobado por el Partido Republicano en el Consejo Constitucional. Es por ello que comisionados de derecha e izquierda esperan integrar a las negociaciones a representantes de ese partido, además del experto Carlos Frontaura, que ya es parte de él. “Los acuerdos van a ser amplios, incluso más amplios que los partidos dentro de este proceso” dice un consejero republicano, haciendo alusión a Amarillos y Demócratas, que van a ser integrados informalmente a estas conversaciones.

Con todo, existe una tercera instancia: la comisión mixta, que volverá a estudiar las mejoras propuestas por la comisión experta que no hayan logrado la aprobación de los consejeros o que hayan sido objeto del veto del Partido Republicano. Esta instancia, integrada por seis expertos y seis consejeros, también será mayoritariamente de derecha y, al igual que en el caso anterior, sus propuestas también requieren la aprobación del Consejo Constitucional y por ende, del Partido Republicano.

En otras palabras, ninguna propuesta de mejora ni de la Comisión Experta ni de la comisión mixta entrará al texto final sin el visto bueno del partido de José Antonio Kast, dado el poder de veto que posee.

Desde el Partido Republicano saben la responsabilidad que tienen en sus hombros, pero al mismo tiempo indican que están “felices con el resultado” del texto constitucional que terminará de ser despachado este miércoles y se ve poco espacio, entre los consejeros de derechas, para modificar cuestiones como el derecho a la vida de quien está por nacer, el derecho preferente de los padres en educación, la reducción de parlamentarios u otras normas cuestionadas desde la izquierda.

¿No hacer el plebiscito?

“Es una hipótesis de laboratorio” fue lo que respondió el consejero republicano Luis Silva frente a la posibilidad que no haya plebiscito. Durante la pasada semana, diversos analistas políticos comentaron la posibilidad que si el partido de José Antonio Kast no estaba contento con el resultado del trabajo del órgano redactor que ellos dominan, tienen la oportunidad de votar en contra en esta importante votación y no llegar al plebiscito del próximo 17 de diciembre, dado que para que haya que se efectúe esa votación el proyecto final debe ser aprobado por 3/5 de los consejeros. Sin embargo, eso fue descartado por el consejero republicado Luis Silva, quien indicó que “está fuera de nuestro horizonte esa posibilidad y es más, si es que por las razones que ustedes quieran imaginar, llegáramos a ese último día de votación con un texto que a los republicanos no nos guste, con un texto que no nos interpreta, incluso en ese caso nosotros le daríamos la última palabra a la ciudadanía”.