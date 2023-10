Cientista político chileno-palestino: “La gente en Gaza tiene claro que va a morir”

El cientista político chileno-palestino, Xavier Abu Eid abordó, desde la perspectiva de Palestina, el conflicto que escala entre Israel y el grupo islámico Hamás en la frontera de Gaza. Al respecto, reconoció que los habitantes de la zona que más ha sido afectada por el conflicto saben que “van a morir”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Abu Eid comenzó por referirse a la decisión de Israel, quien dio plazo de 24 horas para que los civiles que viven en Gaza escapen hacia el sur. “Es probablemente el momento más complicado y de más ansiedad. La gente no duerme y fue en horas de la madrugada donde se enteraron de esta decisión israelí que la gente del norte de Gaza, un millón 100 mil personas, se tuvieran que desplazar. La pregunta es ¿hacia a dónde? Estamos en una situación que Gaza lleva un bloqueo desde hace 16 años. Eso no es una situación normal. Es para algunos una de las zonas más sobrepobladas del mundo”, dijo.

En ese contexto, agregó que “ya hay gente que se está desplazando hacia el sur. Yo por lo menos la gente que conozco en Gaza y que ha recibido esta clase de mensaje, simplemente ha salido de sus casas y está en la calle, y no sabe qué hacer. En el caso de alguna gente que está refugiada en la iglesia católica que está en Gaza se preguntaban si era mejor morir en la iglesia o morir caminando hacia Egipto. Esa es la realidad de hoy en día”.

De acuerdo al cientista político, no sabe por qué Hamás comenzó con el ataque, lo que derivó en la posterior respuesta israelí. “Yo honestamente no sé, yo hablo con gente y conozco gente en Gaza y una de las cosas que la gente en Gaza me dice -y no gente de Hamás- es que ellos tienen claro que van a morir“, agregó.

“De cualquier forma de morir, va a suceder que la situación nos va a llevar a esto. O sea, tú tienes una situación de desesperanza de estas de estas características que por lo demás es algo que no es que no sea sabido”, dijo, para añadir que “si uno ve todos los informes que hacen las misiones diplomáticas que están en Palestina (…) esta es una cosa que se va arrastrando desde hace mucho tiempo”.

“Acá las violaciones sistemáticas continúan día a día. No es una cosa que sea solamente en un lado o en el otro, acá acá no existe acá Hamás (donde el cientista vive) pero el derecho internacional se viola todos los días. ¿O sea, cuál es el mensaje que está dando la población?”, cerró.