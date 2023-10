Presidente Boric y plebiscito: “Quienes busquen antagonizar con el Gobierno no lo van a lograr”

Este lunes 30 de octubre, tras casi ocho meses de trabajo, el Pleno del Consejo Constitucional aprobó la propuesta de nueva Constitución que será sometida a plebiscito el domingo 17 de diciembre. La votación final fue sin sorpresas: 33 votos a favor (Republicanos y Chile Vamos) y 17 en contra (Unidad para Chile).

El próximo martes 7 de noviembre, el Presidente Gabriel Boric recibirá el texto en una ceremonia en la exsede del Congreso Nacional en Santiago. El Mandatario tendrá que convocar el referéndum obligatorio, el cual tendrá dos opciones: “A favor” y “En contra”.

El oficialismo que participó en el proceso constitucional ya llamó a votar “En Contra”, mientras la derecha se divide pese a que la postura oficial de los partidos opositores es el “A Favor”. En tanto, a siete semanas del plebiscito, el Gobierno todavía no explicita su voto. Sin embargo, a un día de finalizada la redacción del proceso constitucional, el Presidente Boric salió a dar algunas señales.

En paralelo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), afirmaba que el gobierno mantendrá “la prescindencia en este proceso”, ya que “no queremos que esto se transforme en lo que no es, sino que en lo que realmente es: la deliberación de la ciudadanía frente a una propuesta de texto constitucional, más que un juicio del Ejecutivo”.

“Lo que a nosotros nos corresponde como Gobierno es garantizar el éxito del proceso en sus términos procedimentales y eso que no les quepa duda que lo vamos a hacer con toda la responsabilidad y el deber que nos cabe como Gobierno, tanto de informar la propuesta en todas sus dimensiones, como de hacer valer los periodos de campaña y todo lo que corresponde para que el pueblo se pueda expresar de manera informada en el plebiscito de diciembre”, comenzó diciendo el Mandatario, consultado durante su visita a la Región del Biobío para participar del lanzamiento del “Plan de Recuperación de Centros Urbanos”.

Junto con asegurar el éxito de los procedimientos del proceso, el Jefe de Estado señaló que “yo por supuesto tengo preocupación, porque veo que se cometieron errores que también se cometieron en el proceso anterior y que en ese sentido, el aprendizaje no fue integrado como todos hubiésemos esperado”.

“Acá no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso. Finalmente se impuso la mayoría circunstancial que hubo en el Consejo, tal como la vez anterior se impuso esa mayoría circunstancial”, sentenció el Presidente Boric. En este sentido, manifestó que “lo que hemos aprendido como sociedad, es que justamente las mayorías en temas que tienen que ser de largo plazo, no pueden ser solamente circunstanciales, sino que tenemos que pensar más a largo plazo y desgraciadamente eso no fue tomado en cuenta, desde nuestro punto de vista”.

El líder oficialista recalcó que “no les quepa duda que nosotros vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos para que el proceso cumpla con el objetivo de que el pueblo se pronuncie de manera informada”. Y remarcó: “quienes busquen antagonizar con el Gobierno y hacer de eso una campaña política, no lo van a lograr“.

“A nosotros no nos interesa antagonizar con alguien en esto, nos interesa que Chile pueda tener reglas que los representen a todos y en eso vamos a estar trabajando”, concluyó el Presidente Boric.