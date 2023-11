Tragedia en Coronel: incendio deja 14 víctimas fatales, entre ellas ocho menores de edad

Una tragedia sacudió la localidad de Coronel la noche del 6 de noviembre, cuando un incendio arrasó una vivienda en una toma ubicada en el cerro Obligado. En el lamentable suceso, perdieron la vida 14 personas, incluyendo ocho menores de edades comprendidas entre los 4 y 13 años, así como seis adultos de nacionalidad venezolana.

El siniestro, cuyas causas aún se investigan, tuvo lugar en una vivienda de material ligero que albergaba a tres familias. La tragedia se agravó debido a que el inmueble disponía de una única entrada, la cual quedó bloqueada por las llamas, impidiendo a las víctimas escapar a tiempo. Al no encontrar salida, las víctimas se refugiaron en el interior de la vivienda, donde no había ventanas, y lamentablemente, no lograron sobrevivir al incendio.

Los equipos de bomberos, a pesar de sus esfuerzos, solo pudieron controlar las llamas cerca de las 21:00 horas. Tras una minuciosa revisión de los escombros, se confirmó la trágica pérdida de todas las personas que se encontraban en el lugar.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó su consternación por la tragedia y anunció que el Gobierno enviará una delegación de subsecretarios en las próximas horas para evaluar la situación en el terreno y coordinar la asistencia necesaria. Además, el alcalde Boris Chamorro, quien regresará a Coronel de manera urgente, declaró duelo comunal en memoria de las víctimas y se mantendrá a la espera de los resultados de la investigación en curso.

El fiscal Hugo Cuevas, a cargo de la investigación, indicó que se están examinando las posibles causas del incendio, y señaló que, en principio, este habría comenzado en una estufa ubicada en la entrada de la casa, desencadenando una reacción en cadena que impidió la salida de las personas. Según el fiscal, se trataría de una estufa de fabricación artesanal, posiblemente de latón o fierro y a leña, que habría generado una llama de gran magnitud.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Legal, donde se llevarán a cabo pruebas de ADN con el apoyo de los familiares ya identificados, con el fin de establecer la identidad de las personas fallecidas.