Gobierno se anota nuevo punto: Diputados despachan veto a Ley de Usurpaciones con apoyo republicano

Triunfo del Ejecutivo. Esto, porque la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el veto presentado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric a Ley de Usurpaciones gracias al apoyo de un inesperado aliado: el Partido Republicano.

Recordemos que en el Senado, se habían aprobado 13 de las 14 modificaciones propuestas. La única eliminada fue la que hablaba de legítima defensa privilegiada. Tras una extensa tramitación, la Cámara Baja aprobó estas 13 modificaciones ingresadas por La Moneda al proyecto que endurece las penas a las ocupaciones ilegales.

Pese a esta modificación rechazada, la oposición no logró imponer su voluntad en la observación impugnada, debido al alto quórum, por lo que dicho artículo finalmente fue suprimido del texto y el Ejecutivo logró su cometido. Es decir, de esta forma queda fuera del texto la legítima defensa privilegiada.

Tras la aprobación, el Presidente Boric está en disposición de promulgar esta ley.

Principales aspectos del veto

El veto está compuesto por 14 observaciones. La primera, aprobada con 72 votos a favor 66 en contra y 4 abstenciones, elimina las normas sobre legítima defensa privilegiada, que estaban contempladas en la iniciativa.

Luego con 79 votos a favor, 61 en contra y 2 abstenciones, se aprobó la segunda observación que entrega un tratamiento especial cuando existe violencia en las cosas, lo que establece una pena de cárcel, distinta a la usurpación con violencia en las cosas y en las personas.

Con 82 votos a favor, 59 en contra y 2 abstenciones la Sala aprobó el punto que establece que, “si la usurpación se realiza sin violencia o intimidación en las personas, pero causando daño en las cosas, la pena será presidio menor en su grado medio si causa daño cuyo importe sea de 40 UTM; presidio menor en su grado mínimo a medio si excede de 4 UTM y no pasa de 40; y presidio menor en su grado mínimo si causa daños menores a 4 UTM ni baje de 1 UTM.

El veto aprobado da también la posibilidad al juez de fijar sanciones de cárcel o multa en determinados casos. Dicha observación se aprobó por 73 votos a favor, 64 en contra y 5 abstenciones, añade que “cuando el hecho se lleve a efecto sin violencia o intimidación en las personas, ni daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 UTM”.

Otro aspecto contenido en las observaciones, que se aprobó por 72 votos a favor, 64 en contra y 6 abstenciones, permite que las policías puedan realizar detenciones por flagrancia de forma permanente.

Además, se aprobó con 95 votos a favor, 44 en contra y 4 abstención, el punto que establece la medida cautelar de restitución anticipada del inmueble en cualquier etapa del procedimiento, hayan sido o no formalizados los imputados; pidiendo el desalojo, acreditando la respectiva inscripción del inmueble.

El tenso debate

Si bien durante esta jornada el veto fue aprobado, este pasado martes estuvo a punto de caerse. Los responsables de que esto no sucediera fue el Partido Republicano, quien optó por apoyar el veto del Gobierno.

Este aliado inesperado del Gobierno dejó solos a la UDI y RN, quienes habían decidido oponerse a la totalidad de la iniciativa.

Al respecto, el diputado de RN, Diego Schalper, dijo que es lamentable que la derecha no votara unida. “Para nosotros es lamentable que algunos colegas no hayan visto en esto una verdadera encerrona jurídica que no es aceptable. El veto es una herramienta extremadamente agresiva en una democracia”, comentó el parlamentario.

En tanto, la bancada del Partido Republicano, en su mayoría y en casi todas las votaciones, resolvió apoyar al Ejecutivo bajo la tesis de que no se podía seguir esperando por una ley de usurpaciones y que un proyecto de oposición, por mucho que tuviera apoyo, iba a tardar en tramitarse y, por lo tanto, las personas afectadas seguirían esperando una resolución legislativa de este tema.

“La Araucanía y el sur de Chile están literalmente hoy contra la espada y la pared a propósito del veto a la ley de usurpaciones. No se puede caer esta ley, pero no podemos darnos el lujo de rechazar, porque dejaríamos a toda la gente en la indefensión. Les pido que recapaciten y que piensen en las víctimas”, dijo el diputado Mauricio Ojeda.

Ejecutivo celebra

La ministra del Interior, Carolina Tohá, agradeció y valoró que “en el transcurso de este debate, los argumentos que hemos ido instalando, han logrado concitar un apoyo mayoritario en ambas Cámaras”.

“Queremos recordar que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la enorme mayoría, trece de catorce observaciones que hizo el Presidente de la República, se aprobaron con una mayoría que no hizo necesaria recurrir a las normas excepcionales que tiene el veto”, añadió.