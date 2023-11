Tensión en la Universidad de Chile: visita de Sergio Micco a facultad de derecho desata controversia

Ayer, en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un ambiente tenso se apoderó del lugar cuando un grupo de estudiantes protagonizó un fuerte enfrentamiento verbal con el expresidente de Amarillos y exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco.

Los gritos de “¡Complice, cómplice, cómplice!” resonaron en el frontis de la facultad mientras los estudiantes acusaban a Micco de ser cómplice de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de 2019. Micco, visiblemente afectado por las acusaciones, respondió con firmeza: “¡No pueden censurar a nadie, esta es la Casa de Bello!”.

El exdirector del INDH continuó su defensa, afirmando que no se iría del lugar: “El día en que yo acepte que me voy de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, porque no me dejaron hablar, la que se jode es la Universidad de Chile (…) ustedes son unos censuradores… ¿quieren hablar o no?”.

Sin embargo, los estudiantes persistían en sus acusaciones, reiterando acusaciones a Micco por implantar “discursos de odio”. “¡Tiene que irse!”, le gritaba una joven, mientras otros coreaban “¡Que se vaya, que se vaya!”. El tenso encuentro, captado en video y difundido en redes sociales, ha generado fuertes críticas de diversos sectores.

“Han censurado y expulsado de sus aulas al Doctor Sergio Micco Aguayo”

Amarillos por Chile salió en defensa de su extimonel, asegurando que los estudiantes “han censurado y expulsado de sus aulas al doctor Sergio Micco Aguayo, académico de esa casa de estudios; primer presidente de una federación de estudiantes (Universidad de Concepción) elegido democráticamente durante la dictadura en 1983 y ex Director del INDH”.

“La conducta totalitaria y antidemocrática de esos estudiantes y la pasividad de las autoridades de la Facultad de Derecho de esa Casa de Estudios, constituyen una afrenta a la consciencia cívica de Chile y a la libertad de expresión”, criticaron desde el partido presidido por el diputado Andrés Jouannet.

“Nuestro partido condena estos hechos inaceptables y expresa su solidaridad y apoyo a nuestro militante y expresidente”, agregaron desde la directiva nacional de Amarillos.

El actual líder del partido expresó su solidaridad y fraternidad con Sergio Micco, ante lo que consideró fue un ataque violento con el que “pseudos estudiantes” lo recibieron en la Universidad de Chile. “Condeno y rechazo el matonaje de jóvenes antidemocráticos y fanáticos violentos, representantes de una peligrosa intolerancia”, sentenció Jouannet en la red social X.

Desde el partido Demócratas también emitieron una declaración por la “cancelación” a Micco. “Defendemos la libertad, la tolerancia y el respeto al ser humano, como un pilar fundamental de la democracia. Hacemos un llamado a terminar con la intolerancia y la cancelación y volver a instalar el diálogo y la moderación en nuestra sociedad. Es preocupante que quienes dicen defender los DDHH instalen la funa y la cancelación como método de acción política”, manifestaron.

“El profesor Micco no fue censurado”

La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile abordó la situación y explicó que el profesor Sergio Micco Aguayo fue invitado a participar como expositor en el Congreso de Ciencias del Derecho y Filosofía Jurídica-Política, precisamente organizado por estudiantes de la facultad. En tal contexto, Micco concurrió a la casa de estudios el miércoles 8 de noviembre y expuso en el Aula Magna su conferencia “El resurgimiento de los movimientos radicales en política debilitan la democracia”.

A través de un comunicado, la facultad sostuvo que, una vez terminada su conferencia (que duró alrededor de una hora y media), y cuando el profesor Micco se retiraba de la Facultad, “un grupo de estudiantes realizó una manifestación en su contra para criticar su labor como Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

Dicho lo anterior, “es importante aclarar que el profesor Micco no fue censurado ni se le impidió el ingreso a la Facultad de Derecho. Pudo realizar su conferencia y exponer sus ideas en el referido Congreso”, sentenciaron desde la Casa de Bello.

“La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile fomenta la reflexión académica y el espíritu crítico de todas las ideas, y ayer no fue la excepción. En nuestra comunidad se respeta el disenso y el diálogo racional, por lo que ningún integrante o grupo puede arrogarse la atribución de censurar el debate universitario ni determinar quiénes pueden visitar nuestras aulas”, concluyó la declaración firmada por el decano Pablo Ruiz-Tagle Vial.

Juventudes PC y CS: es “dañino para nuestra comunidad”

Ayer, desde las Juventudes Comunistas y de Convergencia Social, emitieron una declaración donde cuestionaban la invitación a Micco a la charla en dependencias de la Universidad de Chile.

Plantearon que Sergio Micco “fue, y es, uno de los actores que obstruyeron el camino por verdad y justicia, condenando al INDH a la irrelevancia e inutilidad para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”. Agregaron que “brindar espacios a sujetos que no contribuyeron ni contribuyen con la tradición democrática, pluralista y de respeto a los Derechos Humanos que tiene nuestra Facultad, más aún en presencia de un Congreso Académico, del cual valoramos su arduo trabajo y dedicación, no termina siendo más que dañino para nuestra comunidad”.

“La democracia, los derechos humanos, la justicia y las víctimas merecen más que la deshonra que representa Sergio Micco”, zanjaron.