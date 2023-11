Solange Berstein y la defensa cerrada al fiscal de la CMF Andrés Montes

La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Solange Berstein, no tiene dudas: “Es difícil un caso de sobornos en la CMF, pero si lo hubiera no lo recibiría un fiscal y mucho menos alguien con la experiencia de Andrés Montes”. Esa es la reflexión que ha compartido con su círculo más estrecho.

Solange Berstein siempre estuvo a la sombra del poder. Pero ahora, al cumplir 56 años, el audio filtrado en que el abogado Luis Hermosilla habla del pago de un soborno a funcionarios de la CMF y del SII, mantiene un foco enorme de atención sobre su cabeza.

El 13 de noviembre pasado, un día antes de que CIPER lo publicara, el audio llegó a la institución que preside. Según testigos la economista no lo podía creer. Luego de escucharlo, cuentan desde la CMF, se reunió largamente con el fiscal Andrés Montes.

El hijo del ministro de Vivienda, Carlos Montes, es indagado en relación al audio. En poco más de 150 segundos de grabación se oye al abogado Luis Hermosilla que lo menciona por su apellido y manifiesta que estuvieron reunidos con él, abordando que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) no presentaría pruebas en la parte probatoria del proceso contra la corredora de bolsa STF, que era representada por Hermosilla, y que, además, el fiscal de la CMF le habría filtrado información.

Y poco antes de mencionarlo, el abogado Hermosilla agrega: “hay un huevón de la CMF al que le debemos plata también, le debemos 10 o 12 palos, no sé, la Leo tiene los números anotados”.

El protagonismo de la CMF en el audio hicieron que fuera “invitada”, el martes pasado, a la Comisión de Hacienda del Senado, para exponer “sobre el contexto” en el cual la CMF recibió la información sobre la grabación en que Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y uno de los dueños de STF Capital Corredores de Bolsa SpA, Daniel Sauer, empresa sancionada por la CMF, aluden a supuestas irregularidades de funcionarios de la institución y mencionar las medidas adoptadas.

En el Senado, comentan algunos de los presentes en la cita que, a pesar de que ha asistido innumerables veces a la comisión del Congreso, Solange Berstain comenzó su exposición “bastante nerviosa y algo débil”.

Sin embargo -explican- cuando comprendió que ninguno de los legisladores incluido el presidente de la instancia, Ricardo Lagos Weber, entendían los detalles del tejemaneje del control de quienes emiten o intermedian valores de oferta pública y bolsas de valores mobiliarios y el factoring electrónico, se sintió como en su casa.

“Parecíamos muchachos, ignorantes. Ella terminó haciéndonos una extraordinaria clase de algo que es complicado de entender como el fraude mediante valores o factoring”, comenta un parlamentario.

“Hermosilla solicitó 14 audiencias por lobby”

Bernstein detectó varias inconsistencias en la conversación. Una de ellas era que se habría iniciado una investigación del SII a raíz de una consulta de la CMF sobre 12 RUT vinculados a la corredora de bolsa STF. En efecto, Hermosilla señala que “en las diligencias despacharon un oficio al servicio por 12 RUT, 12 compañías”, a lo que Villalobos agrega que “esos 12 se convirtieron en 42 RUT”.

Ante esto Sauer pide que le precisen cuáles son los nombres de las sociedades y le enumera una lista de sociedades. “Se revisó los antecedentes y comprobó que no había ninguna solicitud del organismo ante el SII frente a RUT de empresas y que tampoco correspondía hacer esa petición”, dijo Berstein a los senadores.

Y agregó un dato que sorprendió a los legisladores: “Nosotros estamos mirando a la corredora bolsa de valores, a la corredora bolsa de productos. O sea, la factura está como 20 capas más abajo y no es materia de nuestra fiscalización. Entonces no entendíamos por qué alguien podría preguntar información de los 12 RUT, entonces no nos calzaba esa información, era raro“.

Otro dato que comentaron los senadores presente fue el siguiente: “El otro antecedente que consideramos interesante compartir con ustedes es que entre marzo y mayo de 2023, los gestores de intereses de STF, corredora bolsa, solicitaron 14 audiencias por la plataforma lobby, de las cuales solo se concretaron cuatro. Por lo tanto, eran intensivos en pedir reuniones de lobby.

De la sombra a las luces

Solange Berstein nació en el seno de una familia judía. Su padre, Luis Nathan, era un exigente y reconocido integrante del Colegio de Ingenieros. Luego de terminar ingeniería comercial en la Usach, en 1991 realizó un magister en Economía y en 1997 un doctorado en la materia en la Universidad de Boston.

Al regresar a Chile en 2002, ingresó como analista del Banco Central, y luego saltó a la jefatura del Departamento de Estudios de la Superintendencia de AFP.

En 2003, sus análisis sobre deterioro de las rentas de las mujeres al momento de jubilar y trabajos como la aplicación de tablas de longevidad, de expectativa de vida similares para hombres y mujeres para generar un aumento de la pensión de 4% para mujeres, llamaron la atención de Michelle Bachelet, en 2006, quien en su primer periodo la nombró superintendenta de pensiones. Desde ese puesto, hizo redes políticas en el oficialismo y la oposición, y fue una pieza clave de la creación del pilar solidario.

“Decimos que es independiente, pero ella es del ADN de la Concertación, claramente. Tiene un perfil técnico y entiendo que es una brillante economista con más de 20 años de trayectoria en el Estado”, señala el exministro del Interior de ese periodo, Francisco Vidal.

En la oposición explican que es cercana a diversos economistas que estudiaron Estados Unidos, entre ellos Vittorio Corbo, con quien trabajó; Felipe Morandé, ex ministro de Sebastián Piñera, y los hermanos Marcelo y Andrea Tokman, ambos economistas. De hecho con esta última ha escrito varios papers donde aborda la edad de jubilación de la mujer y las tablas de longevidad. En tanto que esposo, el también economista, Marcos Morales Sepúlveda, fue asesor del ex subsecretario de pensiones Christian Larraín.

La cita en el Senado

Según explicó Berstein en la comisión del Senado, apenas conocidos dichos antecedentes, el Consejo de la CMF, en sesión extraordinaria, acordó presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de soborno en contra de Luis Hermosilla Osorio, Daniel Sauer Adlerstein y María Leonarda Villalobos Mütter. Junto a ello, instruyó una investigación interna a objeto de determinar eventuales infracciones administrativas y aplicar las sanciones que resulten pertinentes.

En su presentación en el Congreso, Solange Berstein detalló las acciones de supervisión y las sanciones adoptadas por la CMF desde marzo a la fecha respecto de STF Capital Corredores de Bolsa, y su sociedad relacionada, Factop Corredora de Bolsa de Productos.

Además, recordó que en el caso de STF Capital Bolsa, el procedimiento sancionatorio instruido desde mayo por la Unidad de Investigación, tras una denuncia ingresada por el área de supervisión de la Comisión, concluyó en agosto con la cancelación de la entidad en el registro de Corredores de Bolsa y la aplicación de multas a la entidad, sus dueños y principales ejecutivos: (multa de 13.500 a STF Capital CB, de UF 10.800 a Luis Flores, UF 9.000 a Ariel Sauer y UF 9.000 a Daniel Sauer), junto con la inhabilidad por cinco años para ejercer como director o ejecutivo principal de firmas fiscalizadas por la CMF.

Sobre la investigación interna, Solange Berstein señaló al Senado que la CMF enviaron un oficio al Ministerio Público que da cuenta de la inexistencia de comunicaciones desde la institución y hacia el Servicio de Impuestos Internos (SII), respecto de los RUT de 12 sociedades, como se alude en el audio.

Y Berstein defendió a Montes al ser consultada por el senador Daniel Núñez (PC) sobre éste: “Mientras esta situación se aclara todos los funcionarios y funcionarias cuentan con la confianza del Consejo para el desempeño de sus funciones y la CMF continuará trabajando con el mismo compromiso de siempre. No dejaremos de supervisar, fiscalizar, investigar, sancionar “.

“Acá es que se actuó de manera diligente. La unidad de investigación levantó cargos. Eso fue justamente anterior al audio, digamos. (…)Por lo tanto, la línea de tiempo nos muestra, los hechos nos muestran que efectivamente las acciones que se tenían que tomar se tomaron”, enfatizó Berstein.