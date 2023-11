Guarello analiza al Presidente Boric: su peor “enemigo es el diputado Boric”

El periodista Juan Cristóbal Guarello aseguró que el enemigo principal del Presidente Gabriel Boric es el “diputado Boric”.

En conversación con Freddy Stock en el programa Stock Disponible, Guarello analizó las principales dificultades que ha tenido el actual gobierno para llevar adelante su agenda de reformas.

Al respecto, dijo que Boric cometió el error “de embriagarse por el estallido, estaba embriagado por el estallido. El peor enemigo del Presidente es el diputado Boric. Ya con la guitarra se dio cuenta que había un montón de cosas que no eran tan fáciles”.

“Después de la inflación desatada que heredó Boric, iba a ser muy difícil poner en línea la economía. (Mario) Marcel ha estado muy bien. Boric heredó una economía en recesión y una inflación desatada, y ha tenido que lidiar con eso. No es fácil”, agregó.

Guarello aseguró que no se arrepiente de votar por Boric en la segunda vuelta. “Yo voté por Boric y no me arrepiento en absoluto. Un gobierno de Kast hubiera sido nefasto. Hubiera ganado el Apruebo y estaría Plaza Italia incendiada todos los viernes”, señaló.

Críticas a Piñera

En la entrevista, Guarello también criticó al expresidente Sebastián Piñera por la crisis migratoria que enfrenta Chile.

“La payasada de Piñera de irse a meter a la frontera colombiana, esa todavía la estamos pagando. Maduro ya tenía todo bajo control, y dijo ‘bueno, me vai a huevear a mí, entonces yo te hueveo a ti’. Mira la cantidad de gente que entró gracias a la invitación irresponsable de Piñera”, dijo.

“No me cabe duda que Maduro mandó a todos los delincuentes para acá”, sentenció.