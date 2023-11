Aludiendo a acuerdos y al pacto fiscal, Presidente Boric destaca Presupuesto 2024

El Presidente Gabriel Boric se dirigió al país, a través de una cadena nacional, para detallar los acuerdos alcanzados en la Ley de Presupuesto 2024, la que fue aprobada y despachada por el Congreso este martes.

“Quiero saludar al Congreso porque, a pesar de las dificultades, hicimos todos los esfuerzos hasta el último minuto para poder aprobar y sacar adelante este presupuesto. La discusión no fue fácil, lo que es de esperar cuando estamos hablando de temas tan sensibles para cada familia chilena. Pero más allá de las legítimas diferencias ha primado el interés superior de la patria y un espíritu de unidad nacional de la gran mayoría del Congreso Nacional. Y es que cuando el Parlamento, el Gobierno y los partidos se ponen de acuerdo, esto tiene un efecto directo en la vida de las personas y la política cobra mucho más sentido. Cuando nos unimos tras un propósito común, Chile avanza”, dijo.

“Es eso justamente lo que los chilenos y las chilenas quieren: más acción y unidad para ver cambios positivos concretos en su vida diaria como poder transitar seguros por sus barrios, con más justicia, más oportunidades y una mejor calidad de vida. Y este presupuesto entrega justamente más recursos para la seguridad pública, para la reactivación económica, para la salud, el deporte, la cultura y la educación. Eso es lo que nos piden las familias trabajadoras”, añadió.

“Por ello, el próximo año vamos a aumentar el gasto público en un 3,5% sin retroceder en nuestro compromiso de mantener las cuentas fiscales en orden. Así, seguiremos apoyando a las familias y llegando como Estado donde más se necesita, a la vez que seguimos bajando la inflación y pavimentamos el camino a la recuperación del crecimiento económico que tendremos en 2024”, dijo.

Los ejes

En seguridad, se reveló un aumento del 5,7% en el presupuesto destinado para el año 2024, marcando el mayor incremento de los últimos ocho años. La inversión adicional se enfocará en fortalecer la lucha contra la delincuencia, garantizar el orden público y combatir el crimen organizado y narcotráfico.

Los recursos se dirigirán a la adquisición de más de mil nuevos vehículos policiales, replicando éxitos anteriores en comunas como Yumbel, La Florida y Curepto. Además, se fortalecerá el Plan Calle Sin Violencia, responsable de reducir en un 50% la tasa de homicidios en comunas como Estación Central, Iquique y Cartagena, según el Mandatario. Se mantendrá el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado, en colaboración con Carabineros, la PDI, Aduanas y otros actores relevantes.

El Congreso respaldó este enfoque de seguridad al aprobar un aumento del 4,5% en el presupuesto del Ministerio Público, permitiendo la apertura de nuevas sedes de la Fiscalía en Colchane, San Pedro de Atacama y Puerto Williams.

En economía, se anunció una inversión significativa en la reactivación económica para el 2024, con un énfasis en la creación de más de cien mil nuevos empleos formales. La inversión pública, que incluye la construcción de 21 hospitales, experimenta un aumento del 10,2%.

Se destacó la convocatoria de un gabinete específico para coordinar la inversión privada y pública, destrabando problemas y dinamizando la economía. Este enfoque busca recuperar el crecimiento y el empleo, con el respaldo de proyectos como la construcción de hospitales y el impulso a la inversión privada.

En salud y educación, se anunció un aumento del 8,1% en el presupuesto, destinado a mejorar la atención en hospitales y consultorios. La inversión incluirá la puesta en marcha de 6 nuevos hospitales en distintas localidades, así como recursos adicionales para la Atención Primaria de Salud y la implementación de la Ley TEA. En educación, se proyecta un incremento del 4,2% en el presupuesto, destinado a la creación de 36 nuevos jardines infantiles y mejoras en becas, alimentación y transporte escolar. Se anunció también un compromiso de abordar los desafíos de los Servicios Locales de Educación.

Además, el presupuesto del 2024 destaca un aumento histórico del 20% en los recursos destinados al Sistema Nacional e Integral de Cuidados. Este enfoque busca reconocer los cuidados como trabajo y derecho, buscando aliviar la carga principalmente sobre las mujeres.

En el ámbito medioambiental, se reveló un incremento del 30% en los recursos para prevenir y combatir incendios forestales, así como mejoras en los Centros de Alerta Temprana. Estos pasos buscan preparar al país para enfrentar los desafíos de la crisis climática.

“El Presupuesto 2024 es un avance en muchos temas, pero todavía tenemos tareas pendientes como, por ejemplo, pagar mejores pensiones, que sólo se podrán resolver si hacemos un esfuerzo especial para obtener nuevos recursos permanentes, con más crecimiento y una mejor distribución de la riqueza que entre todos generamos. De eso se trata el Pacto Fiscal con un nuevo énfasis en el crecimiento que hemos propuesto desde el Gobierno. Por ello, los llamo a concentrarnos con optimismo en el 2024, en resolver los problemas más inmediatos y urgentes de los chilenos y chilenas. No nos distraigamos en debates cortoplacistas, en peleas y concentrémonos exclusivamente en alcanzar acuerdos en los temas que a ustedes les importan, seguridad, salud, pensiones, crecimiento, inversión, empleo. Eso es lo que la sociedad nos está demandando día a día, resultados y no promesas acuerdos; acuerdos y no peleas”, cerró.