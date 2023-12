Alcalde White y auge delictual: “No estamos preparados para enfrentar el crimen organizado”

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, respaldó las medidas que han tomado algunos jefes comunales de decretar estado de excepción comunal, como lo hizo el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, debido al aumento de la delincuencia. Sin embargo, reconoció que por más cosas que hagan, no están preparados para el crimen organizado.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el jefe comunal se refirió al frustrado intento que realizaron más de 30 personas, las que querían sustraer especies desde bodegas de cadena de supermercados Walmart en la comuna. Al respecto, dijo que “la estrategia que se desarrolló permitió que se frustrara el delito que se iba a realizar”.

“Sin embargo, lo que nos genera muchas preocupaciones es cómo ocurrieron los hechos en esta oportunidad, puesto que no hablamos de una turba o de un grupo de delincuentes que se juntaron y dijeron vamos a ir a irrumpir, sino estamos hablando de 30 personas con vehículos, con chaleco antibalas, con metralletas. Estamos hablando de una organización criminal. Y la pregunta que uno se hace es si lo hicieron con Walmart, el día de mañana lo podrían hacer con las bodegas Falabella, con el parque industrial, incluso con la municipalidad, con bancos, etc”, agregó.

“Entonces eso nos da a pensar que claramente, por muchos esfuerzos que hagamos con las herramientas que tenemos hoy día, no estamos preparados para enfrentar el crimen organizado“, reconoció.

Por lo mismo, sobre estos estados de excepción comunal, White dijo que estas bodegas podrían considerarse como una infraestructura crítica, por lo que podrían ser resguardados por las Fuerzas Armadas. Pero, en esta materia, no ha “tenido ninguna respuesta, no hemos sumado, porque esta no es una iniciativa de este alcalde, más bien es algo que ya se había solicitado en una misma línea por parte de nuestro gobernador Claudio Orrego, donde también había instalado en el debate público sacar a las Fuerzas Armadas a la calle a hacerse cargo de la seguridad”.

Lo que ocurrió en las bodegas, según White, podría replicarse en “nuestros hospitales, nuestros Cesfam, las estaciones de metro, las estaciones de trenes que en el caso de nuestra comuna tenemos. Entonces uno dice si ya estamos sobrepasados, necesitamos ayuda, ¿por qué no aprovechar esa herramienta?”.

“Ese es el llamado que hemos hecho al Estado, no solamente al gobierno, estamos hablando del Estado, porque también hay que construir una voluntad en el Parlamento y con otros actores que también algo tendrán que decir respecto a esta materia”, cerró.