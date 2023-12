Jueza Graciel Muñoz desafía proceso disciplinario: acusa que otros jueces teletrabajaron sin sanción

La jueza Graciel Muñoz, perteneciente al 12° Juzgado de Garantía de Santiago e hija del influyente ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, alzó la voz ante el proceso disciplinario que enfrenta por realizar teletrabajo desde Europa.

En su defensa, plantea que varios magistrados han ejercido sus funciones desde ubicaciones distintas a sus comunas asignadas, incluyendo “segundas viviendas”, sin ser objeto de investigación o sanción.

Los hechos cuestionados ocurrieron en 2020 y 2021, cuando la magistrada habría desempeñado sus labores desde España e Italia, no respetando el Código Orgánico de Tribunales.

Ahora, a través de sus abogados, Ciro Colombara y Aldo Díaz, Graciel Muñoz argumenta que el artículo 311 del Código Orgánico de Tribunales es una norma “excesivamente restrictiva” que en su caso vulnera derechos fundamentales, especialmente considerando el contexto excepcional en el que se llevaron a cabo las infracciones.

El mencionado artículo reza: “Los jueces están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal en que deban prestar sus servicios”.

Según consignó La Tercera, la jueza enfatiza que, si bien otros jueces han trabajado bajo la modalidad de teletrabajo desde diferentes ubicaciones, no han sido objeto de procedimientos disciplinarios. Argumenta que la normativa no estableció restricciones sobre el lugar desde el cual los jueces podían llevar a cabo sus labores, indicando que la ley no prohíbe expresamente que los funcionarios estén en el extranjero durante el ejercicio de sus funciones.

A pesar de no especificar directamente si Muñoz trabajó desde países europeos, el comunicado busca resaltar su apego al sistema de teletrabajo designado y subraya que su residencia principal siempre estuvo en la comuna de Las Condes, cumpliendo con los lineamientos establecidos para dicho tipo de trabajo remoto.

Recordemos que, en junio de este año, la revelación de que la magistrada Muñoz realizaba teletrabajo desde Italia, se convirtió en una situación compleja para el Poder Judicial y que fue interpretada como una “vendetta” contra su padre, el juez Muñoz.

Según adelantó en dicha oportunidad el newsletter +Política de El Mostrador, los especialistas recalcaron la urgencia de elaborar un reglamento para evitar abusos, ya que a mayo del 2023, un 30% de los funcionarios del Poder Judicial todavía hacía teletrabajo.

La investigación administrativa contra Graciel Muñoz se inició en junio de 2023 tras un reportaje de BíoBío. Hace algunos días, la jueza del 12º Juzgado de Garantía de Santiago recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para declarar inconstitucional el sumario. En ese requerimiento, la abogada e hija del ministro de la Tercera Sala del máximo tribunal acusa las mencionadas faltas al derecho de igualdad.