Pablo Longueira advierte que si Chile Vamos “no es bien liderado” va a “desaparecer”

Reapareció Pablo Longueira, exsenador de la UDI y actualmente acusado de cohecho en el caso SQM en la arista del financiamiento ilegal de la política. Y lo hizo para advertir a Chile Vamos de que puede “desaparecer” si no es bien liderado y sucumbe ante Republicanos.

En conversación con El País, señaló que “hay discursos y votaciones de algunos UDI que me impresionan. Se ha desdibujado mucho. Es evidente que en las cúpulas hay más diferencias que en las bases”.

“La UDI busca su identidad, pero no es fácil porque no existe una centroizquierda sólida. No hay interlocutor. Es demasiado fuerte la influencia del PC en el actual gobierno. Eso dificulta las diferenciaciones”, manifestó.

En este sentido, planteó que “la seducción de Republicanos cruza a todos los partidos de Chile Vamos. Obviamente afecta principalmente a la UDI porque todos sus líderes provienen de la UDI Popular”.

El exministro recordó que, a su juicio, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet “se mimetizó la Concertación con el Frente Amplio y el PC y terminó ganando la izquierda extrema”.

“En la derecha este fenómeno está en proceso de ocurrir. Si Chile Vamos no es bien liderado, puede ocurrirle exactamente lo mismo que ocurrió con la Concertación: desaparecer”, cerró.