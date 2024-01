Pugna por el poder en Puente Alto incomoda a directiva de Renovación Nacional

Renovación Nacional aun no encuentra su candidato a la alcaldía de una de las comunas más grandes de la Región Metropolitana, todo se debe a que se encuentran en una lucha por la municipalidad, donde se barajan dos candidatos. Por un lado, la exministra Karla Rubilar, apoyada por el actual alcalde Germán Codina y, por el otro, el concejal Felipe Ossandón que es apoyado por su tío y exalcalde de la comuna, el senador Manuel José Ossandón.

En esta pelea electoral que hay en esta situación es en base a los dichos del senador Ossandón en contra de la excoordinadora social del gabinete de Germán Codina, Karla Rubilar, por ser “una candidata pagada” al ser contratada para ejercer la labor antes mencionada.

En una entrevista en el programa “Tolerancia Cero”, el senador Ossandón declaró en contra de que Rubilar sea la candidata de su partido a propósito de que era funcionaria municipal: “O aquí tenemos reglas claras y transparentes, o no me pidan que cumpla con la institucionalidad, porque la candidata fue contratada, es candidata pagada por el municipio y llegó con cinco personas que además trabajan, y una de esas personas fue nombrada jefe del departamento comunitario con un tremendo sueldo para dirigir la campaña. ¿Cómo es eso? No hay fair play ahí”, criticó el parlamentario.

Por su parte, el alcalde Codina se refirió a la situación en conversación con La Segunda: “Como sabe que si el sobrino compite con la Karla pierde, tratan de inventar cualquier cosa para que ella desista si el partido le pide ser candidata”, añadió. “Lo que buscan estas declaraciones del senador es perjudicar a una mujer como Karla. Por eso esto raya en lo matonesco, es violencia política en una forma nueva”, sostuvo.

Entre todo este ajetreo electoral que tienen como contendientes a Ossandón y a Codina, este miércoles Rubilar presentó su renuncia al cargo en la comuna mediante un comunicado en donde da a entender que sea una posible candidata al sillón comunal.

“Entiendo que una posible candidatura genere temor en algunos, y con el ánimo de resguardar mi honra y el trabajo honesto que realizan los funcionarios de nuestra municipalidad, he decidido presentar mi renuncia con fecha 31 de enero”, partió el comunicado.

Continuó con que su renuncia ha sido voluntaria y que se genera para evitar que el senador Ossandón o cualquier otra persona puedan hacer cuestionamientos sobre su labor en el municipio, pero señalando que no existe ninguna regulación que impida que un funcionario municipal pueda ser candidato.

Rubilar aseguró que también lo hace para “impedir que se siga ocupando de excusa para mantenernos divididos y no llevar un candidato único del sector, arriesgando la permanencia de la alcaldía de Puente Alto, pues a mí sí me importaría dejar la comuna más grande de Chile en manos de la izquierda “.

Por parte de la directiva de Renovación Nacional, el senador y presidente del partido, Rodrigo Galilea, reconoce que se trata de una “situación incómoda” y dijo que “hoy día existen buenas alternativas para proponerle a los ciudadanos de Puente Alto. Y aquí no hay que olvidarse nunca de que Renovación Nacional tiene que mirar efectivamente lo que la gente quiere. Y tenemos que generar liderazgos que de verdad los entusiasmen, le generen ilusión de que la comuna siga siendo tan bien gobernada como lo ha hecho Germán Codina y lo hizo el senador Ossandón”, dijo el presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea.

“Cuando hay más de un interesado en asumir una alcaldía, y sobre todo algunas muy importantes, no es raro encontrarse con disputas que van más allá de lo razonable. Las recriminaciones empezaron ya hace un tiempo, fueron subiendo de tono”, plantea. Y complementa: “Si hay algo que hemos aprendido es que nadie gana con divisiones absurdas y con críticas destempladas. Tenemos buenas personas para seguir liderando Puente Alto y todos deben tener la generosidad de buscar institucionalmente la manera de dirimir el o la candidata”, agregó Galilea.

Asimismo, sostuvo que “estamos seguros de que vamos a resolver, de manera institucional, esta iniciativa de dos personas por ser los candidatos a alcalde y que finalmente logramos imponernos en Puente Alto”.

La manera que encontraron en el partido para solucionar este problema es que el tribunal supremo de RN actuara de oficio abriendo una causa en contra de Germán Codina y de Manuel José Ossandón por infracción al deber de lealtad y afecto partidario.