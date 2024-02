General (R) Martínez: “El poder político debe hacerse responsable cuando las FFAA salen a la calle”

-Hay problemas de seguridad en la frontera norte, en la zona mapuche, crimen organizado, incendios tal vez intencionales. ¿Cómo enfrentarías estos problemas, en qué orden de prioridades?

-Si uno pudiera ordenarlo, lo que evidentemente es una falencia gigantesca es el Sistema Nacional de Inteligencia. Un sistema nacional que esté en condiciones de poder entregar información trabajada a las autoridades encargadas de recibirlas para que tomen decisiones, porque la inteligencia, ¿qué es lo que provee? Provee análisis, prospecta escenarios y le permite a la autoridad tomar decisiones. Es decir, accionar, no reaccionar. Eso, es algo que no se ha abordado o se ha abordado a medias. El otro es que las policías tengan el material para poder combatir estas bandas criminales. La otra vez me preguntaban por las armas de grueso calibre. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que estamos escuchando que los delincuentes, las bandas, tienen este tipo de armamento? ¿Qué se está haciendo para dotar a las policías de ese armamento? El mismo FAMAE que fabrica fusiles de buena calidad, en combinación con una fábrica extranjera. Es decir, hay una industria nacional que perfectamente puede proveer, pero creo que también este tema de seguridad es un tema que tiene que abarcar a todo el espectro político y que no sea, los que son adversarios hoy día del gobierno, que se preocupan de impulsar todo esto que está muy bien, pero cuando cambia de signo, todos estemos en cierta manera remando hacia el mismo lado.

– ¿Pero qué pasa si la policía es sobrepasada en uno o más de estos puntos críticos que mencioné? ¿Tienen que participar las Fuerzas Armadas? ¿Están capacitadas las Fuerzas Armadas para apoyar a las policías, si es que estuvieran sobrepasadas?

– En el caso de la frontera terrestre creo que el Ejército podría estar mucho más involucrado. Hoy día la Armada tiene una responsabilidad y una tutela sobre la frontera marítima, la Fuerza Aérea sobre la frontera aérea y la frontera terrestre solamente está entregada a Carabineros. Yo no quiero decir que a Carabineros los saquen de la frontera. Yo creo que Carabineros tiene una experiencia de hace muchas décadas de haber estado, pero puede haber un complemento, pero ese complemento implica que el Ejército tiene que ser equipado también y cuando hablo de equipado no solamente de material de guerra o vehículos, sino que también de personal. El tema de la frontera es algo que el Ejército viene haciéndolo, por lo menos el año 2014-2015, sin que se lo hubiese pedido nadie. Con respecto al orden público, yo entiendo perfectamente que cuando el Estado y el país sufre una situación de extrema criminalidad, que en la práctica sobrepasa a las policías, las autoridades tienen que hacer uso de todos los recursos del Estado y uno de esos recursos son las fuerzas armadas, pero para que actúen en un ámbito que no le es propio, tienen que entregar el procedimiento y el procedimiento se llama Reglas de Uso de la Fuerza, que tiene que tener un rango legal, para que así al haber seguido esas disposiciones, y esto le produce una causa penal, el soldado se vea respaldado por la acción del Estado, porque el soldado finalmente cuando se despliega en la calle o se despliega en una infraestructura crítica no está por cuenta propia, está porque el propio Estado le mandató, no le preguntó, le mandató que estuviera ahí.

-¿Tienen formación en la materia?

-Las Fuerzas Armadas no reciben entrenamiento para articularse o para operar contra bandas criminales, bandas criminales en donde ellos se mezclan con la población civil, con la población inocente, precisamente como escudo humano, no hay una preparación para eso, porque el centro de la preparación de la Fuerza Armada es otro, es la defensa de la soberanía, la defensa de los intereses propios pero no para esta clase de tareas, pero cuando el Estado exige que las Fuerzas Armadas estén, entonces todo parte con las Reglas de Uso de la Fuerza.

Los militares cuando se despliegan, en el caso del Ejército, no son todos profesionales. Hay una mezcla también con soldados no profesionales que son los soldados conscriptos, que hacen su servicio militar por un año. En el COSENA, lo explicaba de una determinada manera, lo decía, mire, los militares cuando salen a la calle, no salen con una orden para hacer daño a la población, pero los soldados tampoco quieren recibir daño. Entonces la situación que planteas tiene que ser una situación extrema y que al ser una situación extrema que saca a los militares de esta tarea básica, primordial, fundamental, desde mi mirada tiene que ser con la autorización de dos poderes del Estado. La situación de emergencia, que por ley el Presidente puede decretarla por una vez por 15 días y para prorrogarla tiene que pedir permiso al Congreso. Yo soy partidario que desde la primera vez sea con concurso del Congreso. La de sitio no me voy a referir porque obviamente que para decretarse tiene que estar con el apoyo del Congreso y ¿por qué es tan importante que los militares salgan con el respaldo mayoritario de dos poderes del Estado y con claras reglas en uso la fuerza? Porque van a ver un tema en la calle, en la población civil. Hoy día se llama delincuencia, por lo tanto es más fácil para nosotros decir blanco y negro, pero qué va a pasar cuando sea por una manifestación política, bajo ciertos objetivos que tengan esa índole, ¿qué va a pasar con un nuevo 18 de octubre del 2019? Acá estoy dejando de lado a aquellos delincuentes que quemaron, que saquearon, qué sé yo, pero cuando los militares salen a un tema que tiene que ver de un conflicto político con raigambres sociales, el grupo político de la calle que es opositor al gobierno, gobierno que saca las Fuerzas Armadas, ve a las Fuerzas Armadas como un adversario más porque es el brazo entre comillas “armado” del Poder Ejecutivo para que salga. Desde mi mirada, para que se valide esa presencia del soldado en la calle, tiene que estar con la aprobación no solamente del Presidente sino que también del Congreso a través de la Cámara de Diputados y de los senadores.

El poder político debe hacerse responsable

-Es decir, un Estado de excepción constitucional en forma. ¿Entonces usted no está de acuerdo con esta salida oblicua o sacar las castañas con la mano del gato de la Ley de Infraestructura Crítica? ¿Eso sería para otra cosa? ¿No conversa con esto?

– Cuando la infraestructura crítica se refiere a instalaciones nucleares, instalaciones de energía eléctrica, instalaciones de agua, instalaciones que tienen que ver con el diario vivir básico de la gente, la infraestructura crítica no es un problema, no es un problema que haya una ley que mandate a las Fuerzas Armadas sin un estado de excepción constitucional para que brinden una protección a esa estructura crítica, pero la pregunta que tienen que hacerse cuando se da ese tipo de tarea es: la fuerza militar que va a estar resguardando, por ejemplo, un sector donde se acopia agua, donde se reúne el agua para repartirla a una parte de Santiago o una parte de Chile y viene una turba para destruir todo eso y hay soldados, ¿cuál es el nivel de defensa que va a tener esa infraestructura crítica?, ¿va a llegar a la letalidad o no?

-¿Y qué le han respondido?

-Esa pregunta no se la quieren hacer, no se la quieren hacer, yo no digo que solamente ahora, antes también, porque daba la sensación que para los saqueos era mejor que los militares no intervinieran. Por eso que al final del día, todo se traduce en que si yo hago que finalmente los militares salgan, como soy la autoridad política, soy el Poder Ejecutivo, Presidente de la República o soy el poder legislativo, Congreso, tengo que hacerme responsable de esa salida, pero tengo que hacerme responsable diciéndoles claramente a los soldados qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Cuando yo lo dejo en la nebulosa, para mí, hay una palabra muy fea para eso. Para mí eso no corresponde, para mí eso forma parte de una falta de convicción, incluso hasta democrática, porque quiero entonces que los soldados vayan a qué, vayan a hacer acto de presencia y que eventualmente la gente disuada de hacer sus sus actos violentos o quiero realmente que los militares cuando salgan, salgan empoderados, y que la población además sepa que cuando los soldados salen, salen empoderados.

No hay peor cosa para los soldados que salgan y que la población sepa que no están para un lado. Las Reglas de Uso de la Fuerza que tenemos hoy día, que entiendo que son las mismas que se aprobaron en enero del 2020, están por Decreto Supremo, no por una ley que pasó por el Congreso, por Decreto Supremo, que es muy distinto a que sea ley. Fíjate que era tan relevante que al final cuando queríamos transcribir en esas reglas de uso la fuerza un articulado que está en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar, que tú entenderás que los códigos están aprobados por ley, que queríamos sencillamente transcribir ese articulado, en esta cartilla o en este decreto de Reglas de Uso la Fuerza, había una oposición política. Entonces alguien tiene que entre comillas hacerse responsable de esto, pero lo que no puede ocurrir es que finalmente los costos por esa nebulosa que a veces conviene la pague el soldado que está a pie.

Ya no soy Comandante en Jefe del Ejército, pero tendrás que entender que después de 46 años de haber pertenecido a sus filas, siempre voy a defender a los integrantes de la institución y no solamente del Ejército, sino que también de las fuerzas armadas, pero en el Ejército forma particular, independientemente de quien sea el mando circunstancial que la esté dirigiendo. Como comandante en jefe del Ejército, para mí, eso es muy importante y creo que sencillamente he puesto el punto. Yo lo que estoy hablando ahora quiero decirte que era lo mismo que le explicaba a los ministros de Defensa en las reuniones con el Presidente. Es decir, no es una novedad para mí. Es novedad, probablemente, para ustedes, porque no conocían las opiniones que nosotros entregamos de manera interna, porque si lo hubiésemos dicho de manera pública nos hubiesen acusado inmediatamente de ser deliberantes.

– ¿Hay riesgo de corrupción de las Fuerzas Armadas si salen a la calle?

-Siempre, instituciones tan grandes como lo es el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y las demás instituciones, Carabineros, la PDI, siempre el flagelo de la corrupción está presente. El punto es, ¿vamos a dejar entonces que el Ejército y las Fuerzas Armadas no sean empleados en la calle cuando en algunas circunstancia de máxima atención, el Ejecutivo y el Legislativo necesiten que las Fuerzas Armadas coayuden a la tranquilidad de la población? La respuesta es no.

Si se corre el riesgo de corrupción, ¿no es el mismo riesgo que tiene Carabineros y la Policía de Investigaciones de ser corrompidos por las mismas bandas? Cuando son ellos los que están permanentemente en contacto con la población civil. Y las Fuerzas Armadas, que no están permanentemente en contacto con la población civil, porque tienen otra tarea, otro entrenamiento, diría yo que son las menos probables que, si se emplean, caigan en forma inmediata o en el corto plazo, en el mediano plazo, en niveles de corrupción. Los niveles de corrupción que ha tenido el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, pero voy a hablar del Ejército, o que puede tener cualquier organización, son las propias que pueda tener cualquier grupo humano, si no que lo digan las municipalidades.

– Me estoy refiriendo, no a la corrupción en términos generales, sino que que a la corrupción generada desde o provocada desde el crimen organizado, la cooptación definitiva de funcionarios, que no es lo mismo que toda toda institución humana está expuesta a la corrupción, porque el ser humano es complejo, y por eso existen las leyes y existen las sanciones, los organismos internos de inteligencia.

– Lo del crimen organizado y ahí vuelvo a parte de la respuesta que te di, es que la pregunta que tienes que hacerte es, ¿quién tiene más posibilidades de ser cooptado? ¿Aquellos que están permanentemente en la calle?

-A eso me refiero, a que si la Fuerzas Armadas están en la calle y permanecen en la calle están más expuestas.

-Pero es transitorio.

-Es que ahí llegamos a un punto, hay veces que no está haciendo transitorio. Hay que ver lo que pasa en la zona mapuche.

-Claro, pero ahí las Fuerzas Armadas no están en la lucha contra la delincuencia, entre comillas, la delincuencia que está en la zona urbana, el tipo de las drogas. Tú podrías decir, mira que lo que pasa que en la parte mapuche también hay algo de todo eso, bueno, pero en la práctica no está en la zona urbana y la zona urbana están trabajando las policías, no la Fuerza Armada.