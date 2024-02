Gobierno reitera rechazo a especulaciones sobre secuestro y reitera compromiso contra el crimen

A casi una semana de la desaparición del teniente venezolano en retiro Ronald Ojeda, quien fue sacado a la fuerza de su departamento en la comuna de independencia por sujetos armados y disfrazados de PDI, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó importantes avances en la indagatoria.

En una entrevista con T13, Tohá reiteró el carácter secreto que le ha dado el Ministerio Público a la investigación, subrayando que la falta de información pública no implica inacción por parte de las autoridades competentes.

“El hecho de que no se sepa nada no quiere decir que no pase nada”, indicó.

Tohá enfatizó en el extenso esfuerzo investigativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, respaldado por diversas instituciones gubernamentales y medidas de seguridad fronteriza. Insistió en la necesidad de mantener en reserva los detalles de la investigación para evitar favorecer a los secuestradores y proteger la integridad de la víctima.

“Esfuerzo no es para hacer persecuciones políticas”

La ministra abordó la especulación planteada por el medio venezolano La Razón, que sugirió una supuesta complicidad de Chile en el secuestro, sobre todo tras un acuerdo firmado en enero recién pasado con Venezuela. Tohá rechazó categóricamente esta afirmación, reiterando el compromiso de Chile en la lucha contra el crimen organizado, desvinculándolo de motivaciones políticas.

“El esfuerzo que ha hecho Chile por tener una colaboración con Venezuela es para perseguir el crimen organizado, no para hacer persecuciones políticas, así de simple. Está totalmente fuera de los planes de este Gobierno, de la tradición de Chile y del foco de los instrumentos de colaboración policial”, declaró.

Cabe mencionar que, los diputados de la bancada de la UDI que integran la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Cristhian Moreira y Cristián Labbé, ingresaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República solicitando resolver si el acuerdo de colaboración suscrito en enero de este año entre Chile y Venezuela, debe ser sometido o no a tramitación en el Congreso.

En cuanto a las hipótesis sobre el caso, Tohá señaló que sería gravísimo confirmar la participación de Nicolás Maduro en el secuestro, considerándolo sin precedentes y de la mayor gravedad para las relaciones entre países latinoamericanos.

“Las personas tienden, cuando piensan en este caso, a pensar en esa posibilidad, no ven otras, porque respecto de las otras se ha cumplido el secreto de la investigación, nadie ha salido a hacer hipótesis y conjeturas, pero hay, por supuesto, muchas otras posibilidades bastante más plausibles, que no serían tan extraordinarias, no significarían realmente un mundo distinto, tan distinto del que conocemos, que también se están investigando seriamente”, afirmó Tohá.

Por su parte, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, destacó la importancia de mantener la investigación en secreto para proteger la vida de las personas involucradas y para lograr el objetivo principal de encontrar a la víctima. Además, recalcó la asignación de un equipo especial dedicado al caso, con recursos y disponibilidad las 24 horas.

El diputado de la DC, Eric Aedo, se refirió a las hipótesis que se manejan sobre el secuestro del militar venezolano en retiro. Al respecto, aseguró que debe quedar claramente establecido qué falló y cuáles son las medidas de anticipación que el Estado de Chile está tomando para que equipos de inteligencia de otros países no operen en el territorio.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), subrayó la gravedad del aumento de secuestros en Chile y la particular sospechosidad del caso de Ronald Ojeda, señalando la necesidad de considerar todas las hipótesis ante la falta de pistas claras.