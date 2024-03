Penalizar responsables y regular construcciones: experto destaca puntos clave para Ley de Incendios

Este 2024, la Región de Valparaíso enfrentó una de las emergencias más grandes por incendios que ha enfrentado el país en los últimos años, cobrando la vida de más de 130 personas, más de siete mil damnificados, la perdida de miles de viviendas y fuentes laborales, de cuatro comunas de la región.

La urgente necesidad de una ley de incendios se ha topado con obstáculos políticos y conflictos público-privados, descuidando las necesidades de una población que requiere medidas urgentes para reducir las posibilidades de que un incendio cambie por completo sus vidas.

Consultado al respecto, el jefe de carrera de Ingeniería Forestal y docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, Dr. Juan Pedro Elissetche Martínez, esgrime que el 99% de los incendios son ocasionados por actividad humana, ya sea por intencionalidad o descuido.

En cuanto a los proyectos actualmente en revisión, uno de ellos es una ley corta presentada por el diputado Félix González y otro proviene del Ministerio de Agricultura. El Dr. Elissetche destaca la necesidad de abordar la penalización de este delito como uno de los puntos clave.

“Cuando no hay un control de estos incendios, hay pérdida de biodiversidad de los ecosistemas y ahora estamos viendo que hay pérdida de vida humana e infraestructura, lo que tiene una connotación delictual mucho más severa. En ese sentido, una ley de incendios debe apuntar al castigo y a la penalización como una forma de advertencia, de no dejar impune estos delitos para que la gente no los siga cometiendo”, explica.

Regulación

Lo sucedido en la Región de Valparaíso no puede abordarse sin dejar el componente social de lado. Muchas de las personas afectadas por los incendios vivían en terrenos no aptos para la construcción, lo que refleja una falta de regulación y de soluciones habitacionales por parte del Estado.

“Las autoridades, independiente de su corriente política, tienen que hacerse cargo de subsanar, regularizar y tener recursos para manejar este tipo de condiciones, porque lo que viene después es solo lamentarse, ya que claramente el desconocimiento de las personas, el no tener los recursos para manejar la biomasa de combustible que puede estar cerca de sus viviendas es evidente y quedó demostrado”, dijo el docente de la Facultad de Ciencias Forestales.

Servicio Nacional Forestal

En el proyecto presentado por el Ministerio de Agricultura, que encabeza Esteban Valenzuela Van Treek, hay un punto muy relevante, que es la creación del Servicio Nacional Forestal, organismo que reemplazaría a la actual Corporación Nacional Forestal (Conaf), robusteciendo de gran manera sus alcances.

Lo negativo de esto, según el académico, es que su implementación tardaría no menos de tres años. El Dr. Elissetche destaca que la creación de este Servicio es fundamental, sobre todo por la mayor independencia que tendría a la hora de fiscalizar, de normar, de ordenar todos los temas que tienen que ver con la matriz forestal y la matriz digital que existe en todo el país.

“Creo que cuando existen las voluntades y no aparecen diferentes factores o diferentes opiniones que retrasen, esto se puede llevar a cabo más rápidamente si se le da la celeridad que amerita. Según mi criterio, de todas maneras creo que es necesario optar algún día a tener algo similar a lo que pasa en Estados Unidos, donde dicho servicio tiene plena autonomía y no depende de ningún ministerio”, sentencia.