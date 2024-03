Alcaldesa de Cerrillos (Ind) confiesa que pedido de militares en las calles es por “desesperación”

La crisis de seguridad que atraviesa el país ha sumado un nuevo capítulo, esto luego de la reunión entre el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), y la ministra del Interior, Carolina Tohá, donde el primero solicitó la presencia de efectivos militares en ciertas tareas de control, puesto que las policías se están viendo sobrepasadas.

La solicitud del Vodanovic ha generado distintas reacciones en el mundo político, teniendo el apoyo de los alcaldes: Felipe Muñoz (PS) de Padre Hurtado, Rodolfo Carter (Independiente, ex UDI) de La Florida, Emilia Ríos (RD) de Ñuñoa, Carolina Leitao (DC) de Peñalolén, Germán Codina (RN) de Puente Alto, Cristóbal Lira (UDI) de Lo Barnechea, Gonzalo Durán (CS) de Independencia y Felipe Muñoz (Ind.) de Estación Central.

Por otro lado, algunos personeros del oficialismo han criticado al jefe comunal, sosteniendo que las Fuerzas Armadas no están capacidad en tareas de seguridad pública y que es un riesgo para la población.

En el caso de Cerrillos, la alcaldesa Lorena Facuse confesó que la razón tras el apoyo a la moción de Vodanovici es que se sienten totalmente sobrepasados.

“Yo creo que lo que pedimos responde a una desesperación que tenemos por poder contribuir a la solución de esto“, señaló durante el programa Al Pan Pan, con Mirna Schindler.

Sobre la solicitud del alcalde de Maipú, Facuse indicó estar de acuerdo, puesto que cree que ya no se puede continuar con las estrategias utilizadas normalmente, ya que estamos “enfrentando una realidad completamente distinta”.

Si bien, la jefa comunal aclaró que no le gustaría tener un país militarizado, las fuerzas policiales está sobrepasadas. En esa línea, reconoce los esfuerzos del Gobierno, sin embargo, sostiene que no es suficiente. “Yo creo que en la medida que uno pida apoyo a los militares para ciertas labores que deben ser específicas, yo creo que ayudaría”, agregó.

“No es llegar y decir que salgan los militares a la calle con metralletas, eso no es así. Lo que se plantea, me imagino es que necesitamos una solución y vemos que existe una voluntad del Gobierno por colaborar, pero de verdad no da abasto y esto ya es una desesperación que estamos viviendo todos”, manifestó.

“No politizar estos temas”

Al ser consultada acerca del cambio de parecer de los jefes comunales oficialistas sobre la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas, la edil de Cerrillos precisó que la crisis de seguridad es una realidad y no hay que politizar el tema.

“Creo que a nadie le gustaría tener un país con militares en las calles, porque no es normal dentro de un país que vive de manera sana, pero cuando los tiempos van cambiando tenemos que ir vislumbrando la situación“, acotó.

En esa línea, detalló que el Plan de Calles sin Violencia del Gobierno ha provocado que los efectivos policiales sean trasladados a comunas que están contempladas, dejando un déficit de Carabineros en otras para cumplir las labores del plan.