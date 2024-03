Quiebre en los acuerdos del Senado desata vendaval de descalificaciones cruzadas

En una sesión marcada por intensos debates y tensiones políticas, la Sala del Senado eligió este martes a José García Ruminot, senador de Renovación Nacional (RN), como el nuevo presidente de la corporación. La elección surge tras la ruptura del acuerdo administrativo que establecía que la presidencia le correspondía al Partido por la Democracia (PPD).

La jornada comenzó con la aceptación de la renuncia de la mesa directiva anterior, encabezada por Juan Antonio Coloma (UDI) en la presidencia y Francisco Huenchumilla (DC) en la vicepresidencia.

Sin embargo, la sesión tomó un tenso giro cuando el PPD, partido destinado a liderar la testera este 2024 según el acuerdo firmado hace cuatro años, propuso de última hora al senador Pedro Araya para la presidencia. En respuesta, el comité de Renovación Nacional decidió presentar a José García Ruminot como su opción, obteniendo el respaldo unánime de la oposición.

La elección se resolvió con 27 votos a favor para el senador Ruminot, mientras que Araya obtuvo solo 22 votos.

El conflicto se generó por la integración de la comisión de Hacienda del Senado. Y es que en el acuerdo administrativo que se firmó hace un par de años se estableció que el cupo le correspondía a la entonces senadora de la Democracia Cristiana (DC) Ximena Rincón, quien luego renunció al partido y formó Demócratas (D) dejando el comité político de la falange.

La senadora Rincón, ahora representante de Demócratas, reclamó su derecho al cupo, argumentando que el acuerdo inicial fue específicamente otorgado a ella. Advirtió que la no entrega de este puesto resultaría en la ruptura del acuerdo. Por otro lado, desde la DC afirmaron que el cupo pertenece a la bancada y no a la parlamentaria en particular.

Dicho y hecho. Hasta el último momento, se realizaron esfuerzos para asegurar la participación de la senadora Rincón en la comisión de Hacienda y mantener vigente el acuerdo. Sin embargo, desde la oposición se argumentó que el compromiso no se cumplió en “tiempo y forma”. Por su parte, desde el oficialismo se acusó a este episodio de ser una “emboscada política”, considerándolo un gesto de la “nueva alianza política” entre Demócratas y Chile Vamos, de cara a las próximas elecciones.

Así, “se acabó el fair play“, dijo el senador Fidel Espinoza (PS).

La atención se centró en los senadores de Demócratas, quienes votaron por García Ruminot. El senador Francisco Huenchumilla (DC) fue categórico y dijo a Rincón y Walker que “perdieron el cupo (en la comisión de Hacienda) al pasarse a la derecha”.

En respuesta, el senador de Evópoli, Felipe Kast, dijo: “Así como ustedes dicen que Demócratas supuestamente retrocede aliándose con la derecha, no me imagino cómo estaría Eduardo Frei Montalva viendo cómo ahora la DC hace alianzas con el Partido Comunista”.

Antes de comenzar la votación, varios legisladores instaron al presidente saliente, Juan Antonio Coloma (UDI), a aclarar la situación del cupo en disputa. Coloma optó por seguir adelante con la votación, lo que causó malestar entre algunos presentes, especialmente en el oficialismo.

La senadora Fabiola Campillai (Ind) lamentó el incumplimiento del acuerdo debido al cupo de la senadora Rincón, calificándolo de inapropiado y perjudicial para la imagen pública.

Por otro lado, Matías Walker (D) denunció maltratos hacia su colega de bancada y señaló que el acuerdo comenzó a incumplirse en 2023, cuando a su partido le correspondía presidir la Comisión de Infancia, pero no pudieron asumir debido a cambios en las mayorías del Senado.

Vicepresidencia cedida

En el mismo acuerdo administrativo se designaba el cupo de la vicepresidencia del Senado a Chile Vamos, específicamente al senador de Evópoli, Luciano Cruz Coke, pero una vez roto el acuerdo, fue él mismo quien propuso el nombre de Matías Walker (Demócratas) para dicho cargo.

Y al no existir ninguna otra propuesta para la vicepresidencia, finalmente el senador Walker obtuvo 25 votos a favor, 19 en contra y una abstención.

El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, consideró “impúdica” la forma en que Matías Walker llegó a la vicepresidencia de la Cámara Alta.

“Se buscó una excusa para no cumplir un acuerdo”, dijo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (PS), tras el quiebre del acuerdo. A su juicio, en un año clave para las reformas del Gobierno, este martes se registró “un mal precedente”.