Firman convenio para promover el turismo entre San Rafael (Mendoza) y Región de Valparaíso

Como “exitoso y con enormes posibilidades reactivadoras para la Región de Valparaíso” fue calificado -por los firmantes- el convenio de colaboración recíproca entre el argentino municipio de San Rafael y la Región de Valparaíso, representada por las Cámaras de Comercio y Turismo, firmado en Mendoza.

El convenio, destinado promover el turismo a ambos lados de la cordillera, incluye ofertas de rutas y lugares de mutuo interés, sumando descuentos en alojamiento y actividades para los chilenos y argentinos que visiten ambos territorios: San Rafael (Mendoza) y la Región de Valparaíso.

A la firma del convenio viajaron la presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, Marisa Rojas, representantes del Comercio y Turismo del Valle Aconcagua; el director Ejecutivo de Fitval (Feria internacional de Turismo de Valparaíso) Marco Brauchy; la presidenta del directorio del Parque Cultural-Ex Cárcel, Gianina Figueroa, y operadores turísticos de la región metropolitana que también se sumaron, específicamente del Cajón del Maipo.

Según lo señalado por el Intendente de San Rafael, Omar Félix, argentinos y chilenos visitan con frecuencia tanto Mendoza como la Región de Valparaíso y este convenio representa un apoyo mutuo. Sobre la incorporación del Parque Cultural de Valparaíso como destino y parte de la ruta ofrecida a los argentinos, señaló que “es fundamental porque tiene que ver con la historia y con la memoria. Siempre he repetido que a los pueblos que no tienen memoria les es muy difícil construir historia, especialmente para no repetir errores que han sido resultado ser muy caros y dolorosos para la historia”.

Para la presidenta del directorio del Parque Cultural-Ex Cárcel, en tanto, “este convenio es de enorme importancia. Por eso, como parque, estamos acompañándolo. La Región de Valparaíso es significativa turística y gastronómicamente, siendo un importante polo de desarrollo y cuando a aquello se le suma la oferta cultural y patrimonial, el atractivo es mucho mayor. Continuar con este tipo de alianzas es esencial, donde el Parque Cultural desde el mundo de las Culturas y las Artes contribuye a la agregación de valor a las ofertas turísticas de la región de Valparaíso por todas las características que nuestro parque posee.”