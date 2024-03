Correa Sutil apunta a una “opacidad y lobby oscuro” del Senado en el nombramiento de jueces

El abogado constitucionalista, exministro del Tribunal Constitucional y exsubsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil se refirió a las repercusiones del Caso Hermosilla que han salpicado al Poder Judicial y al nombramiento de ministros de la Corte Suprema.

“La corrupción en el Poder Judicial, ese ha sido como el titular, la Corte Suprema ya se hizo cargo. Yo creo que hay un equívoco importante en el diagnóstico. Hay opacidad en el nombramiento de los jueces, hay influencias indebidas en el nombramiento de los jueces, pero la pregunta es, ¿dónde están ejerciéndose esas influencias indebidas? Y la Corte Suprema es la única que se hace cargo del tema y dice que va a corregir los procesos, porque hay opacidad”, comenzó señalando en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En esa línea, agregó que nunca ha oído “que haya influencia de abogados o de políticos o de lobby para la confección de las ternas o quinas del Poder Judicial para terminar nombrando jueces.

Por lo tanto, la influencia indebida yo creo que no está (…) en el Poder Judicial”.

“Sin embargo, los disparos no apuntan hacia allá”, añadió. “La Corte Suprema se hace cargo, y el diputado Alí Manucheri dice que han presentado un proyecto de ley para terminar con el lobby en el Poder Judicial y penalizarlo. No, si el lobby no está en el Poder Judicial”, explicó.

Según Correa Sutil, el lobby “está en las esferas políticas, y ahí hay reconocimiento de todos de que hay influencias sobre el Ministerio de Justicia y particularmente el Senado en la designación.

Ahí está el lobby oscuro, ahí está lo que no sabemos, y se produce, incluso los jueces, los propios candidatos lo piden, porque el Senado actúa promoviendo el lobby”.

“Los senadores dicen que mire este candidato, ni siquiera me han hablado a mí de él antes de que lo propongan, o cuando lo proponen dicen, pero ¿cómo el Ejecutivo está proponiendo un nombre si no me ha consensuado antes? ¿Y dónde se consensúa el nombre? ¿Dónde se produce ese consenso? En los pasillos oscuros de la conversación. Y eso lo saben los jueces. Incluso una candidata a la ministra de la Corte Suprema terminó contratando un lobbista para que hiciera la tarea”, dijo.

Correa Sutil agregó que hay otros jueces que han ido a visitar a senadores, porque “ahí hay una opacidad completa que promueven los propios senadores, que ahora se escandalizan y dicen que hay que terminar con el lobby. Ciertamente hay que mejorar la objetividad en los procesos de confección de ternas y quinas del Poder Judicial y terminar de alguna manera con el lobby en la designación de los jueces”.

“Yo creo que la mejor manera de hacerlo es terminar con la participación del Senado en la designación de la Corte Suprema. Esa es una manera importante de cortarlo. Ese es el sistema tradicional de Chile”, cerró.