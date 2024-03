Encuesta Signos: Fuerte percepción de corrupción de policías, tribunales y ministerio público

Por segunda semana consecutiva la Encuesta Signos/El Mostrador midió el tema de corrupción y seguridad en relación a las principales instituciones vinculadas a esas temáticas. Los resultados son prácticamente idénticos a la semana anterior dando como promedio una nota 5, prácticamente una reprobación, en una escala donde 1 es Nada Corrupto y 7 Muy Corrupto. Preguntados los encuestados sobre las mismas cuatro instituciones de la semana pasada: Carabineros, Investigaciones, Tribunales de Justicia y Ministerio, Carabineros recibe una nota promedio de 4,4 (anterior 4,4); la Policía de Investigaciones recibe nota promedio 5 (anterior4,9); el Ministerio Público o Fiscalía recibe una nota promedio de 5,3 (anterior 5,2); y los Tribunales y Jueces una nota promedio de 5,6 (anterior 5,7).

En ese mismo aspecto, si bien no está en el extremo de la mala calificación, la opinión de los encuestados sobre la PDI es extremadamente negativa. Preguntados si creen que la renuncia del director de la PDI, (hoy formalizado y en prisión preventiva) ayuda a solucionar el problema de probidad en esa institución el 81,2% responde que no, solo un 15,3% que sí y un 3,5% dice no saber. Ello implica que el nuevo director general, recientemente designado, tiene un espacio muy estrecho de credibilidad en su actuar, y que resulta inevitable que muestre una gestión asertiva y convincente en materia de asuntos internos.

Produce perplejidad que el sistema de seguridad, o lo que existe de él, no perciba el círculo vicioso entre acción policial, fiscalías encargadas de dirigir la investigación penal y las retorsiones de esos procesos que se producen en los tribunales. Lejos de ser un círculo virtuoso de resultados eficientes y sincronizados, es un enjambre de irracionalidad, al que convergen de tanto en tanto las decisiones de una conducción política notoriamente desorientada.

Políticas sociales al alza

La Encuesta Signos/El Mostrador ha estado preguntando sistemáticamente cuál de los siguientes de los siguientes temas: seguridad, programas de crecimiento económico, o políticas sociales, creen los encuestados debe ser el prioritario de un futuro gobierno. En las respuestas desde noviembre del año pasado resulta notoria la preeminencia de la Seguridad como el tema de mayor trascendencia, siempre con promedios alrededor o sobre el 40%, seguido luego de las políticas sociales. Pero a medida que la presión inflacionaria y de crisis económica se hace sentir, ha ido aumentando la preocupación por las políticas sociales, 36,7% en esta encuesta (educación, salud y previsión social) hasta ubicarse prácticamente en los márgenes de error de la encuesta frente a la seguridad, 39,4% en esta encuesta. No parece demasiado novedoso, pero indica que los enfoques de crecimiento y empleo del gobierno no cala en la población.

En materia de políticas sociales, si bien la información y conocimiento del tema Ley Corta de Isapres trae puntos porcentuales equilibrados en relación a los porcentajes de personas involucradas directamente en su aprobación, es determinante de legitimidad el número de ciudadanos que respalda la sentencia de la Corte Suprema que obliga a las Isapres a devolver los cobros excesivos a sus usuarios: un 72,6% , y el 62,4% que dice no estar dispuesto a pagar más por su plan de salud en caso que se eliminen las pre existencias.

Los guarismos electorales

Mirados los resultados en serie larga desde noviembre de 2023 a la fecha en la Encuesta Signos, existen dos elementos que marcan una tendencia clara. La primera es que el clivaje de preferencias en la adhesión a sectores, bloques y candidatos se mueve de manera notoria hacia la derecha. Liderado por Evelyn Matthei que está semana marcó 26,3%; seguida de Antonio Kast con 16,8%, quienes se han mantenido en permanente competencia. Los acompaña Axel Kaiser ubicado en el 4°lugar de los front runners con un sorprendente 8,7%.

El segundo elemento que se hace tendencia es la fragmentación del oficialismo, donde recién en la presente semana empieza a destacarse Carolina Tohá quien se ubica tercera en el ranking de front runners con 13,5%. Le sigue muy atrás, en quinto lugar del grupo, Camila Vallejo quien marca esta semana 5,9%, menos de la mitad de Tohá.

La serie larga presenta, además una serie de cambios en las posiciones inferiores, donde destaca la estabilidad de Claudio Orrego, quien habiendo perdido posición entre los front runners, siempre ha marcado en torno al 5 o 6% de las adhesiones, con una muy baja tasa de rechazo, lo que unido a su condición de independiente y con una medición de voto obligatorio en la elección de Gobernadores de octubre, podría emerger como un candidato de centro izquierda en una eventual primaria presidencial del oficialismo.

Con todo, el escenario político se presenta con una elección regional y local con voto obligatorio muy fraccionada en materia de bloques y candidatos, donde las directivas políticas esperan proyectar los resultados que obtengan para determinar cuánto pesan en materia presidencial. Todo demasiado adelantado y mal para los ciudadanos, que esperan mayor claridad porque los poderes regionales y locales son hoy su horizonte político, y no las parlamentarias o presidenciales de 2025.

La encuesta es un sondeo semanal de carácter nacional realizado por SignosAnalytics en colaboración con el diario electrónico El Mostrador entre los días 25 Y 29 de marzo de 2024. Corresponde a una muestra probabilística de 1208 encuestas, con un error muestral total de 2.8 puntos porcentuales. Auto aplicada vía Web con apoyo de instrumentos de IA para mejorar su eficiencia a una muestra seleccionada aleatoriamente y expandida según variables de sexo, edad y educación. Está destinada a medir y seguir semanalmente acontecimientos relevantes de la coyuntura y variables políticas permanentes del acontecer nacional.

