“Malditos infelices”: general Yáñez endurece tono contra detenidos por crimen del teniente Sánchez

“Lacras”, “infames”, “malditos infelices”. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, endureció el tono hacia los detenidos por la muerte del teniente Emmanuel Sánchez la noche del miércoles en la comuna de Quinta Normal.

El mandamás de la institución policial expresó su total indignación ante la actitud de los detenidos, afirmando que sus acciones son inaceptables en el país. “Me quedé corto cuando hablé de lacras. Ustedes fueron testigos hoy día de que estos infames salieron del cuartel riéndose, burlándose de ustedes, de los medios de comunicación, pero en definitiva burlándose del país“, manifestó Yáñez durante el velorio del oficial.

En un claro mensaje de rechazo a lo que consideró es una falta de respeto hacia la sociedad y las autoridades, el general de Carabineros resaltó que en Chile no se tolerarán comportamientos delictivos como los perpetrados por los detenidos. “Llegaron a un país donde no les vamos a aceptar ese tipo de actitudes, nuestros carabineros están dispuestos a entregar su vida por de alguna manera sacarlos de nuestro país al que no se puede venir a cometer los delitos que ellos vienen a cometer”, enfatizó.

Yáñez hizo hincapié en que Chile no es un lugar donde se pueda despreciar a la gente ni a sus autoridades. “Que sepan estos malditos infelices que los vamos a perseguir y los vamos a detener. Y los vamos a capturar y los vamos a entregar a la justicia para que paguen y estén donde tienen que estar”, concluyó.

Ampliación de la detención

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago ha determinado ampliar la detención de los tres individuos implicados en el fallecimiento del teniente Emmanuel Sánchez. Josué Ramírez, Wuilberth Olivares y Yolvi González, de nacionalidad venezolana, enfrentarán la formalización por el delito de homicidio de funcionario policial en el desempeño de sus funciones el próximo domingo a las 10:00 horas.

La medida busca otorgar al Ministerio Público tiempo adicional para continuar la investigación, que aún tiene a una persona prófuga. El fiscal Felipe Olivarí anticipó que se revelarán detalles de las diligencias investigativas en la audiencia de formalización. Olivarí señaló que cuentan con evidencia sustancial, incluyendo pericias científicas, huellas de los imputados, localización por antena de teléfono, videos, fotografías y testimonios de testigos.

Los acusados no se opusieron a la ampliación de la detención, mientras que los abogados defensores indicaron que cuentan con teorías alternativas y pruebas que podrían favorecer a sus clientes. En particular, Víctor Providel, defensor de Yolvi González, destacó que no existen indicios que sugieran que las personas involucradas estuvieran al tanto de la condición de funcionario policial del teniente Sánchez en el momento de los hechos.