Encuesta Signos: crítica al gobierno por Venezuela y temor a escalada en guerra Irán-Israel

Venezuela y Guerra Irán Israel en la opinión ciudadana

El temor ante una escalada bélica entre Irán e Israel y sus efectos es un punto crítico en los temas de actualidad según la Encuesta Semanal Signos/El Mostrador, que se ve complementada con el tema de política exterior sobre Venezuela.

En el Medio Oriente, la “política del tanteo” de fuerzas entre Irán e Israel con ataques y contraataques controlados, parecen un movimiento complejo de solo peones, en un ajedrez político estratégico que involucra intereses globales de las grandes potencias en la zona, entre ellas China y EE.UU. Este último país derribó más de 70 de los 300 drones del ataque de Irán a Israel durante el paso de estos por países que tienen bases militares norteamericanas, ataque que finalmente no tuvo daños significativos. Tal éxito de Israel podría impulsar a los halcones de Teherán a presionar por el programa nuclear de la República Islámica, aunque la réplica de Israel en Isfahán, centro sur de Irán, tampoco provocó mayores daños.

Preguntados los encuestados ¿Cuán preocupado está usted de una posible escalada bélica en medio oriente? El 35,6% contestó que Bastante preocupado; el 42,8% dijo estar Algo preocupado; el 8,3% dijo que Poco preocupado y el 13,3% respondió Que muy poco o nada preocupado. Al preguntárseles específicamente ¿Qué es lo que más le preocupa? el 47,8% dijo que la Posibilidad que escale a una guerra que involucre a muchos más países; el 28,4% dijo que el sufrimiento humano que va a generar y el 22,6% dijo que el Alza de precios de combustibles, en una clara preocupación por la tensión internacional y humanitaria del conflicto.

Respecto de la tensión entre Chile y Venezuela, el 80,2% de los encuestados señala que ese país le ha faltado el respeto a Chile; un 11,7% dice que no le ha faltado el respeto y un 8,1% dice que No sabe. Profundizando el tema, acerca de si Chile debe romper relaciones diplomáticas con Venezuela, el 45,8% dice que Sí; el 50,3% dice que No; y el 3,9% dice No saber.

Eso indica una percepción ciudadana bastante racional y crítica en materia de coyuntura de política exterior en general, y que, en el caso de Venezuela, permite una lectura complementaria respecto de la confianza de lo que hacen las instituciones y la credibilidad de la comunicación.

Preguntados los encuestados sobre ¿Cuánta confianza tiene hacia las siguientes instituciones de Chile? En una escala de 1 a 7 donde 1 es igual a nada de Confianza y 7 es igual a mucha Confianza, el Gobierno, los Tribunales y Jueces, el Congreso y los Partidos Políticos quedan muy mal parados.

El Gobierno logra nota 2,9; Tribunales y Jueces 2,6; el Congreso 2,1 y los Partidos Políticos 2. Son notas muy inferiores a la de Carabineros de Chile que marca nota 5,2; Fuerzas Armadas 4,5; y PDI 4,3.

La misma escala de 1 a 7 aplicada en materia de Credibilidad, donde 1 es Nada de Credibilidad y 7 mucha credibilidad, para los canales de TV abierta de transmisión nacional, todos ellos obtienen un porcentaje parejo: Canal 13 marca 3,8; Megavisión marca 3,7; TVN marca 3,5 y Chilevisión 3,3. La TV abierta es el canal preferido de información general por la población.

El país electoral

Finalmente, en materia política, lo electoral presidencial domina el horizonte nacional, pese a que media por delante una elección regional y local con voto obligatorio. Esos resultados serán determinantes para la conformación final de los bloques y candidatos en competencia. Por el momento, solo existen adhesiones y pretensiones sin verdad objetiva final.

En ese escenario, al oficialismo le queda mucho por hacer, y aunque no aparece estabilizado en adhesión ciudadana, tiene una situación relativamente pareja en aspirantes. Mientras tanto, su mejor carta parece ser Carolina Tohá (13,7%). Pero es un tema que tendrá primarias dado el fraccionamiento político del bloque, y una gran negociación. Dado lo errático del gobierno, su debilidad es la Seguridad, aunque se ha esforzado por repuntar.

La derecha en cambio sigue tensionada. Si bien como bloque las matemáticas simples le ponen una suma de más 50% de adhesiones, el desafío electoral del Partido republicano no cede, pues desea recomponer sus opciones con buenos resultados en las elecciones de octubre, lo que sin lista única y sin pacto de omisiones, parece muy difícil.

Evelyn Matthei, marca 30,2% y prácticamente dobla a José Antonio Kast que marca 15,8%. Axel Kaiser, el otro candidato de derecha entre los 5 front marca 6,2%. Sumados dan 51% con expectativas de crecimiento y opción de ganar en primera vuelta. Pero son solo especulaciones por el momento pues el bloque no es homogéneo, y deben definir si Kast se baja o van los dos a competir por pasar al balotage. Las primarias en la derecha se ven difíciles y sin Kast serían flores a la galería.

Los atributos que sus partidarios valoran en Evelyn Matthei son su capacidad de integrar diferentes posiciones políticas (28,9%), y ser la que mejor puede enfrentar la delincuencia (22,8%). Ahí está el detalle sobre la mayoría de la adhesión que concita, que se suma a otro 34% de atributos de experiencia y gobierno. En el caso de José Antonio Kast, el 50% de sus partidarios lo que valoran es la promesa de mano dura con la delincuencia (48,3%), y mano dura con la migración (13,7%) (ver diapositivas 16 y 17). Eso deja el tema en la pura y dura política de Seguridad.

La encuesta es un sondeo semanal de carácter nacional realizado por SignosAnalytics en colaboración con el diario electrónico El Mostrador entre los días 15 y 19 de abril de 2024. Corresponde a una muestra probabilística de 1288 encuestas, con un error muestral total de 2.7 puntos porcentuales. Auto aplicada vía Web con apoyo de instrumentos de IA para mejorar su eficiencia, a una muestra seleccionada aleatoriamente y expandida según variables de sexo, edad y educación. Está destinada a medir y/o seguir semanalmente acontecimientos relevantes de la coyuntura y variables políticas permanentes del acontecer nacional.