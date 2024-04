Senador Núñez (PC) y crimen de carabineros: “Tiene connotaciones de terrorista”

El senador PC Daniel Núñez aseguró que lo ocurrido con los tres carabineros asesinados en Cañete -los suboficiales Sergio Arévalo Yáñez, Misael Vidal Cid y José Cisterna Navarro- es un “acto terrorista”.

“Los antecedentes que yo he conocido hasta ahora, donde no solo hay un enfrentamiento, no solo hay la muerte de tres carabineros, que ya es algo absolutamente condenable, sino que además después se toman los cadáveres, se suben a una camioneta, se queman en una carretera, la única lógica de eso es provocar temor en la población”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En ese sentido, agregó que tal como lo dijo el Presidente Gabriel Boric, “este hecho tiene connotaciones de terrorista y a mí me parecería muy lógico que en el marco de una ley antiterrorista eficaz y bien hecha se pudiera ocupar para este tipo de delitos, que es algo que nunca antes habíamos visto en la violencia que se ha dado en la zona sur”.

Oportunismo de derecha

Además de condenar el asesinato de los tres suboficiales, Núñez también criticó a la derecha y su “oportunismo político”. Según el parlamentario, buscan “sacar provecho del dolor que tiene todo un país, la institución de Carabineros, y me parece a mí que eso es algo absolutamente repudiable”.

“Por ejemplo, la senadora Ximena Rincón dice en un tuit que vamos a tener que ir a sesionar porque el PC y el Frente Amplio no han aprobado los proyectos de ley. Y eso es mentira. Eso no es así. Nosotros votamos la ley antiterrorista en general y la votamos a favor. Y por supuesto que después de votar en general en el Senado viene la discusión en particular, y lo que está haciendo es acelerándose esa discusión”, agregó.

Respetar autonomía de Fiscalía

Núñez, en otro punto de la entrevista, dijo que hay que respetar la autonomía de la Fiscalía en torno a la decisión de aplazar la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, debido a los últimos hechos acontecidos.

Al respecto, dijo que el Ministerio Público está “haciendo su trabajo por lo tanto yo creo que acá lo clave es respetar la independencia de la Fiscalía y dejar que ellos investiguen. Ahora, si los

fiscales consideran que la formalización debe aplazarse, yo entiendo que ellos han hecho una solicitud formal, es una decisión que tienen que tomar los fiscales y que el mundo político debe

respetar”.

“Yo no voy a hacer lo que hace la derecha de tratar de distribuir fiscales porque no actúan como ellos quieren, me parece que necesitan respetar la autonomía que tiene la Fiscalía”, cerró.