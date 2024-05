Marcial Sánchez, experto en Iglesia católica y caso Berríos: “Hay una normalización del abuso”

El doctor en Historia y experto en Iglesia católica, Marcial Sánchez se refirió a los últimos hechos conocidos de Felipe Berríos, por abusos cometidos contra menores de edad.

Recordemos que este pasado viernes, la Compañía de Jesús lo expulsó, como también le prohibió el ejercicio público del sacerdocio y todo contacto pastoral con menores de edad durante un período de 10 años.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Sánchez explicó que “hay que ver cuáles han sido los caminos” que Berríos eligió.

“Cuando sale el primer caso, él toma el camino de la autodenuncia. La autodenuncia es un camino que toman muchos sacerdotes que se han visto inmiscuidos en este tipo de situaciones, porque nosotros sabemos que es muy difícil, de acuerdo, poder verificar efectivamente que hubo abuso después de tanto tiempo. Por lo tanto, los antecedentes que hay que colocar sobre la mesa son varios, son muchos. Berríos sabía perfectamente que probablemente el abuso que él cometió frente a un determinado hecho puede que no esté catalogado en lo penal”, dijo.

En ese sentido, agregó que “causo mi duda a la luz de lo quea dijo la abogada María Elena Santibáñez, quien dijo que efectivamente hay casos que ameritan levantar una investigación en lo penal. Entonces significa que estamos frente efectivamente a abusos de hecho”.

Según Sánchez, Berríos dijo que “no amerita la investigación hecha por la iglesia. Él tiene todo su derecho de plantearlo, absolutamente. Pero una cosa es plantearlo y otra cosa, es vivir el derecho dentro. Él asumió ser sacerdote desde los 21 años. Cuando uno asume estar dentro de una institución, uno asume la institución en su todo. Y su todo involucra que si tú en algún momento, cometiste un error o un delito, como en este caso, puedes ser sancionado por esa institución. Y eso es lo que está sucediendo”.

“Es un tema un poquitito más delicado con respecto a lo que está planteando Berríos. Yo creo que hay una disociación de la realidad moral, que es un tema bien complejo, porque eso te lleva a una normalización del abuso. Si yo tomo los elementos que están dentro del expediente, el cual yo no conozco, pero si algo sé de algunos de los casos, como también la gente que ha podido leer algunos antecedentes, yo puedo normalizar el abuso y puedo internalizarlo dentro de mí y puedo considerar que lo que yo hice no es abuso. Por lo tanto, al normalizar que no es abuso, yo puedo tener una disociación de la realidad moral. Y al tener una disociación de la realidad moral, estamos frente a un hecho en donde tú nunca vas a reconocer lo que hiciste”, agregó.

“Eso es lo que está pasando con Berríos. No ha pasado con otros sacerdotes, hay otros sacerdotes que se han colocado en el dolor de la víctima. Berríos no se ha colocado en ningún momento en el dolor de la víctima”, acusó.

“Cuando yo me coloco en el dolor de la víctima, obviamente empiezo a entender, primero, la valentía de estas mujeres de poder colocar este antecedente donde corresponda para poder continuar una investigación. Eso es lo primero. Y lo segundo, también el valor hoy día de nuestra sociedad para poder enfrentar este tipo de casos frente a cualquier persona. De acuerdo, o sea, aquí no es una persecución. Yo creo que eso ya pasó. Yo creo que efectivamente Felipe Berríos en algún momento se pudo haber sentido perseguido”, cerró.