Economista Claudio González y condonación del CAE: “Hay que pensarlo con mucho cuidado”

El economista Claudio González aseguró que el proyecto del Gobierno de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) hay que “pensarlo con mucho cuidado”.

“Es una política pública que hay que diseñar adecuadamente si es que se lleva adelante, porque el monto de recursos es muy, muy grande”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

La cifra en concreto son 11.000 millones de dólares, más o menos es el 3,5 o 3,6% del PIB. “Representa una porción de más o menos 13% del gasto total del país, del presupuesto del país en un año. Hay que pensar que el gasto de la educación total ronda más o menos el 5,5 o 5,6% del PIB. Entonces, agregar un gasto que podría llegar hasta los 11.000 millones de dólares significa agregarle 3,5% más a ese gasto de educación, lo que nos lleva muy por sobre cualquier promedio del mundo, no solamente a América Latina”, dijo.

“Entonces, evidentemente que esto significaría una presión muy importante a lo que estábamos hablando antes, los precios internos. El aumentar, de alguna manera, la presión sobre el gasto fiscal en Chile significa, de alguna manera, también traspasar a precios”, agregó.

La interrogante que desliza González es cómo se va a financiar esta condonación: “La lógica indica, indicaría, dos posibles caminos. Un camino es aumentar impuestos de manera temporal, supuestamente, de forma tal de poder solventar este gasto y sacar de la mochila del CAE a la gran proporción de gente que todavía lo tiene y sería beneficiaria esta política. Pero también hay que pensar en, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con aquellos en el futuro, con el sistema de financiamiento universitario en el futuro? Ahí hay un tema que probablemente va a significar mayor gasto fiscal, mayores impuestos, y eso redunda en dos cosas”.

“Primero, redunda en una mayor presión de precios hacia adelante, y segundo, redunda en una mayor ineficiencia, mayores impuestos siempre también traen consigo más incertidumbre respecto a la producción. O sea, hay elementos que yo creo que hay que considerar que son indeseables allí, me parece. Me parece en términos de eficiencia futura de la economía chilena, indudablemente. Pero también hay que considerar cómo hacemos una política sostenible de largo plazo de financiamiento de la educación, ¿verdad? Porque esta gran condonación del CAE, supongamos que sea muy, muy masiva, no sé si por el total, pero muy masiva, también va a significar que los incentivos futuros, actuales y futuros, a pagar un eventual financiamiento de la educación también se van a ver en el futuro”, añadió.

“Va a haber un cambio, porque en la medida en que yo creo que a cierto tiempo puedo tener una cierta condonación a mi financiamiento universitario, entonces voy a actuar de esta forma tal de eventualmente dejar de pagar o pagar menos, de tal manera que cuando caiga el periodo de condonación yo entro dentro de ese periodo”, cerró.