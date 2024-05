Diputada Ossandón (RN): el Partido Republicano “se quedó en el pasado”

La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón criticó al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast por criticar -en un evento de ultraderecha en España- a la derecha chilena y al Presidente Gabriel Boric, luego de tratarlo de “travesti político”.

“A mí me afianza más en la derecha que yo estoy instalada. Yo creo que construir un modelo político, una forma de hacer política, donde tú lo que tienes que hacer es destruir al otro, ni siquiera aceptar a tus pares, quiere decir que no tienes ninguna posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo. Y eso le pasa muchísimo”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En ese sentido, añadió que “muchas veces a los extremos (…) son tremendamente destructores”. Ejemplificó con lo que ocurrió con el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric, que fue crítico antes y ahora empezó “a dar volteretas”.

“Para no tener que hacer esas volteretas, uno tiene que ser mucho más consecuente, no escuchar estas voces tan extremas, que a mí no me parecen que sean las adecuadas, menos para la situación de hoy día”, agregó. Las palabras de Kast, “están recontra pensadas y meditadas en el efecto que van a tener porque él está hablando a un nicho.

Pero yo creo que ese nicho es cada vez menor”.

Ossandón recordó lo que pasó con el proyecto de Nueva Constitución liderado por los republicanos: “Tuvieron toda la oportunidad del mundo, pero justamente por esta incapacidad de llegar a acuerdos, tuvimos el resultado que tuvimos. Se instalaron ciertos temas y no fue posible sacar a la ciudadanía de esos temas. Entonces, yo te lo digo de verdad, yo creo que no es lo que nos conviene a nosotros como país, es muy complejo esta política de no ceder en nada. Yo creo que así no se hace, no es lo que la gente quiere, no es lo que se da en el mundo en general, y cuando se dan, se dan por unos pequeños tiempos y después caen fácilmente”.

Según la parlamentaria, el modo de hacer política en la derecha “es mucho más lento, pero seguro, tal vez, nuestro tipo de derecha está dispuesta, tiene más generosidad, que no menosprece al del frente, que lo escucha y trata en algunos casos de llegar a consenso sin pisar ni pasar sobre nuestros principios, que son siempre fundamentales, porque uno tiene que tener una columna vertebral donde la cual uno se sostiene”.

“Por eso esas declaraciones las hacen en España, en un grupo donde no hay nadie que los critique, como que se van como entusiasmando, y cada vez las declaraciones son cada vez más candentes, más fuertes, más polarizantes, y yo creo que eso le hace muy mal, y al menos a mí, realmente, si trataron de insultarnos, no nos llega, porque sabemos que nos va a ir muy bien, nos está yendo muy bien, estamos teniendo mucha y muy buena conexión con la gente, y eso es lo que corresponde hoy día, justamente, en un año de elecciones”, dijo.

“De alguna forma el Partido Republicano está un poquitito pegado en el pasado y que no tiene muchas ganas de evolucionar porque efectivamente en el pasado se hicieron muchas cosas, pero no han hecho muchas cosas”, cerró.