Encuesta Signos: el CAE una papa caliente

El anuncio del gobierno de proponer una condonación de la deuda del Crédito con Aval del Estado, CAE, ha partido aguas al interior del oficialismo, y ocupa primera plana en noticias políticas de la coyuntura. Más allá del volumen de recursos involucrados, la Encuesta Signos/ElMostrador preguntó derechamente por los fundamentos de esta política. Los resultados son lapidarios para el Gobierno.

Preguntados los encuestados: “En relación a la condonación de la deuda del CAE, el crédito con aval del Estado para financiar los estudios superiores, ¿Está usted de acuerdo con esta condonación a los deudores?”, el 60,4% dice que NO; el 32,5 que Sí; y el 7,1% no sabe.

Preguntados: ¿Cree usted que la condonación del CAE es una medida populista de parte del Gobierno o que apunta a una problemática real que tienen muchos profesionales?, el 63,8% dice que es populista; el 34,1 un problema real; y un 2,1% no sabe.

Y en materia de equidad y responsabilidad preguntados los encuestados: ¿Considera usted que es un poco injusto e inmoral que se le condone el CAE a algunas personas mientras que otras han hecho el esfuerzo de pagar?, el 73,9 dice que es injusto e inmoral frente a los que pagan mientras que el 26,1% dice que no lo es.

La sensación que queda es que La Moneda tiene no solo un complejo problema financiero entre manos, sino también una papa caliente de tipo político, pues la elite funcionaria que actualmente gobierna el país seguramente tiene en sus filas un alto número de deudores del CAE. Por lo tanto, cualquier medida debe pasar tanto el escrutinio de equidad, justicia y responsabilidad ante la ciudadanía, como el de la ética pública de la decisión que finalmente se adopte.

La desconfianza política

El tono crecientemente electoral de la agenda política está cargado de fricciones entre oficialismo y oposición, pero también en el interior de estos bloques. Todo por las candidaturas, confirmando el desdeño crítico del dicho popular que dice que “un partido político es una asociación momentánea de enemigos con un objetivo común: ganar un cargo”.

Preguntados los encuestados sobre ¿Cuánta confianza tiene en los partidos políticos en Chile?, el 42,6 dice que Nada; el 32,8 dice que muy poco; el 28,1 dice Un poco; y el 2,8 responde que bastante.

Preguntando sobre partidos políticos y reforma del sistema político de encuestas de abril en las que la mayoría dijo no estar informada (70%) de la reforma, pero consideró mayoritariamente positivo que hubiera pocos partidos políticos (60%), la encuesta actual confirma la percepción de entonces y la profundiza. Preguntados: ¿Considera usted que es necesaria e importante una reforma al sistema político hoy día para que se reduzca el número de partidos políticos? El 65,8% considera que Sí, que es muy importante; el 23,4 dice que Sí, que es algo importante; sólo un 8,3% dice que no es importante. Un 2,5% contesta No saber.

Aquellos que consideran a los partidos políticos necesarios para el funcionamiento de la democracia alcanzan el 46,8%; frente a los que los consideran culpables del atraso del país y ojalá no existieran 45.2% y un 8% no sabe. Menuda agenda reputacional tiene los partidos en su futuro inmediato.

La carrera presidencial

Las frases despectivas de José Antonio Kast en contra del Presidente de la República Gabriel Boric durante su participación en la cumbre conservadora en España convocada por VOX, si bien tienen el rechazo mayoritario de la opinión ciudadana, no hace varias objetivamente el cuadro de competición electoral. Casi una señal de que vienen días de lenguaje político agresivo en los próximos meses, y que ello no conmueve la atmósfera del país.

Ante la pregunta “José Antonio Kast, se refirió en España al presidente Boric como un “travesti político”. En relación con esta frase usted considera que: No es una frase propia de alguien que aspira a ser presidente de Chile; Representa una opinión legítima de un líder político; Representa que es Kast una persona “antipatriota”, como opciones de respuesta. El 58,2% dijo que no era algo propio de un aspirante a la presidencia; es decir la primera opción. Un el 34,1% dijo que era una frase legítima; y solo un 4,3% que era antipatriota. Un 3,4% No sabe.

El cuadro de adhesiones a las candidaturas presidenciales se mantiene sin movimiento entre los tres primeros del grupo front runners entre Evelyn Matthei 30,7%; José Antonio Kast 18,6%; Carolina Tohá 11,3%. En el cuarto lugar por primera vez aparece Franco Parisi con un 5,3% y Mario Marcel en el quinto con un 5,2%. Hacia abajo, disminuyen notoriamente Camila Vallejo, Axel Kaiser y Michelle Bachelet.

La encuesta es un sondeo semanal de carácter nacional realizado por SignosAnalytics en colaboración con el diario electrónico El Mostrador entre los días 20 y 24 de mayo de 2024. Corresponde a una muestra probabilística de 1122 encuestas para muestra nacional con un error muestral de 3,5 puntos porcentuales. Auto aplicada vía Web con apoyo de instrumentos de IA para mejorar su eficiencia a muestra seleccionada aleatoriamente y expandida según variables de sexo, edad y educación. Para medir y/o seguir semanalmente hechos relevantes de la coyuntura y variables políticas permanentes del acontecer nacional.