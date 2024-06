El Presidente Gabriel Boric realiza la tradicional fotografía de la Cuenta Pública en Cerro Castillo

Desde el Palacio Presidencial Cerro Castillo en Valparaíso, el Presidente Gabriel Boric, acompañado de su gabinete, llevó a cabo la tradicional fotografía de la Cuenta Pública. Este evento marca la tercera rendición de gestión del Mandatario, donde se espera que detalle los avances de su administración y el camino a seguir en los dos años restantes de su mandato.

La fotografía protocolar, que se retomó este año después de su suspensión en 2023, contó con la presencia de todos los ministros, excepto la titular de Salud, Ximena Aguilera, quien no pudo debido asistir a que dio positivo a Covid-19. Este incidente subraya la continua amenaza de la pandemia, incluso mientras el país avanza en su recuperación.

No obstante, la ministra Aguilera no será la única figura notable ausente durante el discurso del Presidente Boric. La expresidenta Michelle Bachelet, una figura clave en la política chilena, tampoco asistirá al Congreso Nacional debido a síntomas gastrointestinales. Además, la senadora Fabiola Campillai, una voz crítica y prominente, ha decidido no asistir, expresando su “decepción” con el actual gobierno.

Se desconoce la duración exacta del discurso del Presidente, aunque se anticipa que no superará las tres horas y quince minutos de su alocución de 2023. En su discurso, Boric abordará los logros alcanzados y los desafíos pendientes, ofreciendo una visión de los próximos pasos en su administración.

La ceremonia, cargada de simbolismo y expectativas, refleja no solo los avances y promesas del gobierno, sino también las tensiones y desafíos que enfrenta la administración de Boric en su tercer año de gestión. La ausencia de figuras clave como Bachelet y Campillai subraya las divisiones y críticas que persisten, incluso mientras el gobierno se esfuerza por proyectar unidad y progreso.

La Cuenta Pública de este año será un evento crucial para evaluar la dirección del país y la efectividad de las políticas implementadas hasta ahora. Los ciudadanos y analistas políticos estarán atentos a cada palabra del Presidente, en un momento donde la rendición de cuentas y la transparencia son más importantes que nunca.