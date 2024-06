Juicio por hurto contra juez de Familia se anula por vínculo marital entre magistrada y fiscal

Una inusitada situación se produjo el jueves pasado en el juicio simplificado contra el juez de Familia de Arica, Luis Jorquera Pinto, quien fue acusado Por el Ministerio Público por el delito de hurto falta, tras ser detenido el 6 de febrero pasado por la sustracción de 16 productos en un local del supermercado Santa Isabel.

Cuando ya habían transcurrido 3 horas de la audiencia, la jueza de Garantía, Ana Sepúlveda Burgos debió anular el juicio, luego que el fiscal adjunto Cristian Echiburú Chau expuso que la magistrada debía recusarse por amistad, debido a que su marido, el fiscal Mario Concha Matus, había ordenado la aprehensión del magistrado, ya que ese día estaba de turno y constaban su participación en las diligencias adoptadas en el sistema interno de la Fiscalía.

Luego de ser emplazada, la jueza Sepúlveda debió responder ante la solicitud del fiscal y resolvió suspender la audiencia, anular el juicio y recalendarizarlo para el próximo 24 de julio. En su decisión, hizo una precisión errónea, al señalar que no atendía el argumento del Ministerio Público para inhabilitarse, sino que su inhabilitación obedecía a que le asistía la causal de implicancia del artículo 195 N°15 del Código Orgánico de Tribunales que le impedía intervenir en el proceso.

En el acta suscrita por la jueza, se señala que “se acoge la solicitud del ministerio público no por recusación amistosa, sino que derechamente la de implicancia del artículo 195 N°15 del Código Orgánico de Tribunales, toda vez que al menos la decisión de pasar a control de detención a don Luis Jorquera Pinto, fue de don Mario Concha Matus, así que me declaro inhabilitada para conocer estos autos se va a anular el juicio hasta el momento y vamos a fijar una nueva fecha para su comienzo nuevamente con otro juez no habilitado al efecto”.

Sin embargo, la fundamentación de la magistrada presenta un error, dado que no existe el numeral 15 en las causales de implicancia. El concepto, en rigor, es el planteado por el Ministerio Público y se refiere a la causal de recusación prevista en el artículo 196, numeral 15, del mismo Código Orgánico de Tribunales.

En ese acápite se plantea que la competencia puede perderla un magistrado, por “tener el juez con alguna de las partes amistad que se manifieste por actos de estrecha familiaridad”.

Sobre la recusación solicitada por el Ministerio Público, el Fiscal Regional Mario Carrera Guerrero dijo que “fue solicitada por transparencia y no para evitar un vicio”. Junto con ello, expuso que quizás operó un excesivo celo en la solicitud, “ya que a veces en las regiones nos resguardamos mucho más de lo que amerita un caso. Fue por eso que se presentó la recusación y se dejó a criterio de la jueza si se recusaba. Quizás tengamos que revisar ese excesivo celo en la Fiscalía, sobre todo porque en una ciudad pequeña como es Arica estamos expuestos a vincularnos en distintos espacios y puede no ser aplicable siempre este criterio. Esta vez se hizo por transparencia y lo dejamos a criterio de la jueza”.

En las casi tres horas del juicio simplificado se alcanzaron a realizar 3 diligencias. La más relevante fue la declaración del juez de Familia, Luis Jorquera Pinto, quien en su relato expuso que el incidente registrado en el supermercado obedecía a un estado de depresión que le afectaba y el consumo de fármacos por esta enfermedad.

Dos detenciones

El juez Jorquera cobró notoriedad al registrar 2 detenciones entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, por violencia intrafamiliar en contra de su pareja y luego por hurto falta a raíz de la sustracción de 16 productos avaluados en $30.676.

En el caso de violencia intrafamiliar, fue sobreseído pese a que inicialmente la Fiscalía había presentado como pruebas un certificado médico que acreditaba las lesiones a su pareja. Sin embargo, en la audiencia del 19 de octubre del año pasado, la jueza de Garantía, Paulina Zúñiga Lira –la misma que sustituyó la pena de 4 años de presidio por la de libertad vigilada intensiva para un colombiano integrante de “Los Gallegos”-, hizo declarar a la víctima, quien se retractó de la acusación, lo que llevó a la magistrada a sobreseer definitivamente la causa.

A 5 meses de la detención por violencia intrafamiliar, el juez Jorquera protagonizó un nuevo episodio que lo llevó a ser imputado nuevamente, al ser detenido el 6 de febrero pasado, por el hurto de comida para gatos por un monto de 30.679 pesos en un supermercado de la cadena Santa Isabel en Arica.

Según señala el parte policial exhibido por la Fiscalía “a las 19:10 horas aproximadamente, en el supermercado Santa Isabel ubicado en calle Pedro Aguirre Cerda N° 1010 de la ciudad de Arica, el imputado don LUIS HÉCTOR JORQUERA PINTO, sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro se apropió de 01 atún congelado, 01 salmón de 500 gramos, 01 endulzante marca Daily, 08 sachet de alimento de gato marca Whiskas, 05 sachet Whiskas de salmón para gato, avaluadas en $30.679 pesos, de propiedad del supermercado Santa Isabel”.

Agrega el documento que “el imputado fue sorprendido luego de pagar otros productos e intentar retirarse del lugar cruzando la línea de cajas registradoras, por lo que fue retenido por civiles que se desempeñan como guardias de seguridad en el recinto, hasta la llegada de Carabineros”.

Para este caso, el Ministerio El Ministerio Público solicitó la pena de multa de 4 Unidades Tributarias Mensuales (257.372 pesos) y la rebaja a 1 UTM en caso de que el juez acepte su responsabilidad. Asimismo, Cencosud presentó una querella en representación del supermercado.

Por otra parte, el Poder Judicial confirmó en marzo pasado a El Mostrador, que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Arica, por decisión unánime, había iniciado una investigación disciplinaria en contra del magistrado a raíz de su detención por el hurto en el supermercado.