Senadora Provoste (DC): “Presidente da por cerrada su gestión y reconoce que no sacará reformas”

La senadora Yasna Provoste (DC) embistió contra el discurso del Presidente Gabriel Boric en su reciente Cuenta Pública, con fuertes cuestionamientos, denunciando una “profunda descoordinación” en el Gobierno y la “reiteración por tercera vez de anuncios” del Mandatario.

En declaraciones a la salida del Congreso, la parlamentaria DC por Atacama expresó su descontento con una falta de cohesión en las comunicaciones gubernamentales, afirmando que mientras la ministra Camila Vallejo dijo el jueves habría ausencia de iniciativas, el Presidente hizo algo distinto.

“Esta cuenta pública expresa una profunda descoordinación al interior del Gobierno, porque durante esta última semana la ministra vocera estuvo señalando que no esperáramos anuncios y finalmente el Presidente hace 61. O hay una descoordinación o hay un intento de engañar al país. Las dos cosas me parecen muy mal”, comenzó diciendo.

Provoste afirmó que el discurso de Boric sincera que da por cerrada su gestión gubernamental y que él reconoce la imposibilidad de avances en las reformas comprometidas.

“Hoy el Presidente, en mi opinión, da por cerrada su gestión gubernamental, reconoce que no va a sacar adelante las reformas que había comprometido al país en materia de pensiones y en salud. Recordemos que este gobierno cuando va al rescate de las ISAPRES anuncia que va a tener una reforma larga en materia de salud, de eso hoy día no se hizo nada”, dijo la senadora DC.

Según explican en la DC, la parlamentaria deslizó una similitud con “el cuento de Juanito y el lobo” y criticó la práctica de Boric de reiterar las iniciativas de las cuentas públicas anteriores, reprochando al Jefe de Estado que eso genera desesperanza. En particular, hizo referencia al anuncio del pago de la deuda histórica de los profesores “que no cumplió”.

“La Política Nacional de Cuidados es la política que más hemos escuchado, pero la que menos se ha implementado. La reiteración de anuncios genera cierta desesperanza. En 2022 yo me paré a aplaudir, cuando el presidente Boric, en su cuenta pública, anunció el pago de la deuda histórica a los profesores. No pasó nada, no cumplió. El 2023, en la cuenta pública lo volvió a reiterar. Bueno, dijimos, creamosle, lo aplaudimos. Hoy no nos dio ni siquiera para aplaudir porque lleva tres años diciendo las mismas promesas, sin tener ningún grado de avance, coloca un manto de duda respecto de lo que se pueda hacer”.