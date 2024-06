Recoleta al acecho: con Jadue tras las rejas candidatos de derecha afilan sus colmillos

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decidió este lunes decretar prisión preventiva contra el alcalde Daniel Jadue por los delitos de cohecho, fraude al fisco, administración desleal y estafa. Así, la Municipalidad de Recoleta queda acéfala con una elección municipal a la vuelta de la esquina, con un candidato oficialista que tendrá que desmarcarse de su propio apellido y con todos los candidatos de derecha al acecho, ahora con más hambre que antes.

Una de las artistas que abre la prisión preventiva del jefe comunal es la electoral. Fuentes al interior de Chile Vamos ven este hecho como una oportunidad para hacer avanzar hacia el candidato o la candidata que se proponga disputar la alcaldía a la carta oficialista, el actual concejal Fares Jadue. También militante del Partido Comunista (PC), el candidato por la continuidad de la administración actual comparte el mismo apellido del alcalde, aunque no vínculos familiares.

Otras voces de Chile Vamos, si bien reconocen un golpe a la carta oficialista con la permanencia en prisión del excandidato presidencial, también señalan: “Más cuchillos habrá”. Es que la disputa por la candidatura de Recoleta en la derecha corre por tres candidatos y los respaldos están poco definidos. Con Jadue en prisión preventiva, los tres postulantes dieron la ofensiva comunicacional.

Carta fuerte republicana

Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, es una carta fuerte en la derecha. Su candidatura ha logrado irrumpir en las filas de Chile Vamos, pues generó tensiones cuando declaró que “Jaime Bellolio (UDI) no es el candidato del Partido Republicano en Providencia”. Esta frase suponía una distancia con la señalada coalición, pero incluso luego de esta declaración ha habido figuras que le han entregado respaldo, como Karla Rubilar (RN), hoy candidata al municipio de Puente Alto, y Germán Codina (RN), el actual alcalde de dicha comuna.

Hurtado, luego de que se decretara la prisión preventiva contra Jadue, declaró: “Hoy, por fin, hay justicia para todos los vecinos de Recoleta. Por fin, el alcalde Daniel Jadue, líder del Partido Comunista, ha quedado en prisión preventiva. Esperamos que este juicio logre condenarlo y dejarlo tras las rejas. Necesitamos una buena administración en Recoleta y por eso desde el Partido Republicano estamos comprometidos a recuperar y reconstruir la comuna de Recoleta”.

El apoyo a Hurtado por parte de personeros de Chile Vamos ha generado complicaciones al interior de la colectividad, pues tanto la UDI como RN tienen a candidatos vigentes.

El movimiento hacia adelante de la UDI

La UDI, en su pauta habitual de los días lunes, llevó al exconcejal de la comuna Mauricio Smok, actual querellante del caso y una de las cartas que se asoman para candidatearse en esta carrera. El presidente del Partido, Javier Macaya, comenzó el punto de prensa dándole el paso al precandidato: “Para referirse a lo que ha ocurrido el día de hoy en materia judicial, en la decisión que ha tomado el Juzgado de Garantía con respecto al alcalde Jadue, nos acompaña hoy día el exconcejal de nuestro partido, Mauricio Smok, también precandidato a la alcaldía de Recoleta”.

Smok comenzó diciendo que “hoy día es un día hermoso para la comuna de Recoleta, porque se logró en forma definitiva, después de una lucha de 12 años, demostrar los fraudes que ha cometido el alcalde Jadue en nuestra comuna”, dijo, cuando aun no existe condena. “Él llegó a Recoleta con una comuna esplendorosa, y hoy día es la peor comuna de la Región Metropolitana”, continuó, junto con agregar que “se ha hecho justicia”.

Cruces de respaldo al precandidato RN

Si bien en Renovación Nacional hay quienes han sido generosos con el respaldo a Ruth Hurtado, genera problemas en la interna, pues hay un concejal en ejercicio de su mismo partido que pretende competir en las municipales. Se trata de Felipe Cruz, quien hasta hace unos meses –según encuestas de la propia colectividad– era un candidato con posibilidades de competirle a Fares Jadue y ahora, con la prisión preventiva del alcalde, creen desde su entorno que Cruz puede resultar más competitivo.

Cruz le comentó a El Mostrador que “obviamente es incómodo que militantes de mi partido hayan entregado ese respaldo (a Hurtado)”. Sin embargo, el concejal sostiene que “la directiva y la comisión política me apoyan a mí y, más importante, los recoletanos lo hacen”. Ese respaldo, asegura, “es lo que me tiene tranquilo”. Cruz cree que incluso será la carta de unidad de la derecha y “que el 27 de octubre ganaremos”.

El precandidato y concejal de Recoleta reconoció en Radio Infinita que “la Fiscalía ha hecho un tremendo trabajo (…), acá no se trata de un tema personal, no es que el bolsillo de Jadue se haya llenado de estos recursos, acá hubo utilización de los recursos tanto del municipio como de la Achifarp para beneficiarse políticamente”. Cruz atacó: “Acá el alcalde está en prisión preventiva no por lindo, existe una presunción fundada para lo comisión de los delitos”.

El desafío de Fares Jadue y el oficialismo

“Significa la continuidad de todo lo que venimos haciendo en Recoleta”, dijo el alcalde Jadue sobre Fares Jadue al presentarse este como candidato a la alcaldía de Recoleta. Ambos comparten partido, anteojos e incluso son de una estatura similar, pero no son familiares, han aclarado. Sin embargo, yendo más al fondo, la diferenciación de Fares con Daniel es un desafío clave para no cargar políticamente con el costo político que podría pagar el actual jefe comunal con su prisión preventiva.

Sobre la prisión preventiva, el concejal aclaró primero que “subroga la máxima jerarquía del municipio, que en este caso es la administradora municipal, la señora Gianinna Repetti, y, por lo tanto, el municipio sigue funcionando como de costumbre”. Además aclaró, sobre los temas administrativos, protocolares y la presidencia del Concejo Municipal, que “lo asumo yo en mi calidad de concejal con primera mayoría, que es como lo establece la norma”.

Sobre si cree que la desafección por su figura se podría dar ahora que su correligionario está en prisión preventiva, afirmó que “la formalización ya estaba informada mucho antes de que los partidos del oficialismo entregaran todos los apoyos, en este caso, a mi candidatura”. Además, destacó que dentro del municipio el proyecto de Daniel Jadue “ha generado mucha legitimidad. De hecho, una muestra de aquello es que el alcalde, en la última elección, salió elegido con un 65%, y en esa elección se demostró que la forma de hacer gobernanza local era la que apoyó y aprobó la ciudadanía”.

Voces al interior del oficialismo cierran filas con el candidato comunista, pues advierten que la negociación municipal esta cerrada, aunque sí creen que hay un desafío en que el actual candidato pueda separarse de la figura de Daniel Jadue.

El presidente de Convergencia Social y actual presidente interino del Frente Amplio, Diego Ibáñez, confirmó ayer en La Moneda que la aplicación de esta medida preventiva no cambiaba en nada el acuerdo municipal. Además, agregó que ambos “son personas distintas, ¿no?”, y aludió a que tampoco son familiares, entonces Ibáñez ahí no advierte un problema.

El concejal y candidato único oficialista por la carrera municipal declaró en la misma línea: “Yo soy Fares Jadue, Daniel Jadue es otra persona”.