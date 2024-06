Corte ordena que secuestradores del Tren de Aragua liberados regresen a prisión

La Corte de Apelaciones de La Serena acogió esta tarde el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva de cuatro miembros del Tren de Aragua (TDA) que se encuentran imputados como autores de los delitos de secuestro y asociación ilícita, y que el lunes quedaron en libertad, luego de una polémica audiencia en la cual la jueza de garantía de Los Vilos, Daniella Pinto, reprendió en forma severa al asistente de fiscal que asistió a ella.

Como informó El Mostrador, el lunes pasado se revisaba la prisión preventiva que afecta a varios miembros del grupo criminal, debido a secuestros perpetrados entre Los Vilos y Valparaíso, los que fueron detenidos en noviembre del año pasado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI. El grupo es encabezado por uno de los tres fundadores del TDA, Larry Amaury Alvarez Núñez, más conocido como “Larry Changa”, quien operaba en los secuestros dando instrucciones por medio de whatsapp, secundado por un sujeto conocido como “T” y un tercero solo conocido como “Rata blanca”, ninguno de los cuales ha sido detenido.

Actualmente se cree que “Larry Changa” se encuentra fuera del país, por lo cual la fiscalía de Iquique solicitó su extradición.

En fallo unánime, la segunda sala del tribunal de alzada revocó la resolución recurrida, que modificó la causal de la medida cautelar de prisión preventiva de los imputados, por peligro de fuga, por lo que fijó una caución (fianza) de cinco millones de pesos para cada imputado, monto que fue pagado en efectivo esa misma tarde.

Tras la audiencia, se dictaron las órdenes de detención respectivas, pero la gran duda que subyace es si será posible encontrar ahora a los imputados, la mayoría de ellos venezolanos.

Cabe señalar que durante la audiencia, los abogados defensores expusieron por casi 75 minutos una serie de antecedentes respecto de sus defendidos, asegurando que habían cambiado las circunstancias de ellos debido a una serie de antecedentes que entregaron. Uno de ellos, quizá el más polémico, según queda en evidencia en el audio de la sesión, decía relación con un drone que según la PDI había sido utilizado por uno de los imputados a fin de vigilar a una víctima.

Cuando la magistrada dio el traslado al asistente de fiscal, Luis Muñoz, este respondió respecto de todas las alegaciones de las defensas diciendo que no se había aportado nuevos antecedentes y en cuanto al asunto del drone, aseguró que “lo que dice el Ministerio Público es que, efectivamente, hubieron, hay, indicios suficientes para establecer de que esta persona hacía labores de vigilancia en cuanto a la organización criminal, su señoría, y que los antecedentes que tiene, cierto, son justamente, tienen que ver con registros audiovisuales levantados del sitio de suceso, también de redes sociales, su señoría, por parte de la Policía de Investigaciones y, por lo tanto, lo sitúa a él como parte de la organización criminal”.

Ante dicha respuesta, la jueza le dijo “tiene que ser más preciso, fiscal, si las defensas están haciendo alegaciones precisas, usted me tiene que responder de forma precisa. Yo conozco los antecedentes, pero no me puede hacer decir, ‘todo se mantiene, esto está tal cual’. Tiene que hacerme alegaciones más precisas si la defensa está controvirtiendo cosas específicas”.

Tras una serie de dimes y diretes, la magistrada le preguntó si se había terminado de periciar el aparato, pero ante la dubitación del persecutor, la jueza le preguntó directamente “¿sabe o no sabe”.

Ante la respuesta negativa, fue que ella dijo que iba a oficiar al fiscal jefe de Los Vilos “para hacerle presente que el fiscal que se encuentra en dependencia del tribunal a propósito de la revisión de media cautelar, no conoce cabalmente los antecedentes que motivaron las incidencias planteadas por las defensas en lo que dice relación con la falta de participación de sus representados”.