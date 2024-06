Aborto: Mirosevic emplaza a “sectores que no creen” en derechos de las mujeres a que den la cara

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic emplazó a los detractores del proyecto de aborto general anunciado por el Presidente Gabriel Boric en la pasada Cuenta Pública a que reconozcan que “no creen en el derecho de las mujeres”.

“En aborto, lamentablemente, creo que es una situación distinta, porque no está tan claro que tengamos una mayoría sobre ese tema. Pero, sin embargo, el gobierno tiene que cumplir con su compromiso. Es decir, este debate en algún minuto iba a venir. Porque es un compromiso del gobierno, del Presidente en campaña, y porque es un tema sensible que este gobierno no podía terminar sin mandar un proyecto de ley de aborto al Congreso, para el que se discuta, independiente de la suerte que corra. Pero era un compromiso y había que cumplirlo”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En ese sentido, al ser cuestionado si este anuncio fue un saludo a la bandera para el sector más duro del Gobierno, Mirosevic no lo considera así. “¿Por qué razón vamos a considerar un saludo a la bandera al avance de las libertades? A mí me parece que la sociedad chilena tiene que darse este debate. Aquí no hay ningún debate que esté vetado. Nadie tiene derecho a vetar una discusión en el Congreso. Esto se trata de derechos de las mujeres. Se trata de salud pública. Se trata de Estado laico. De no imponerle a las personas y a los ciudadanos una sola mirada respecto de la vida, de la muerte, de lo que sea. Algunos llaman que esto es un tema valórico. Yo creo que es un tema de libertades y de derechos”.

“No creo que nadie tenga derecho a vetar esta discusión. Porque durante mucho tiempo, las iglesias vetaron en Chile y tenían el poder para hacerlo, lamentablemente. Vetaron este tipo de discusiones. Y yo no tengo nada en contra de miradas religiosas en particular. De hecho, creo que la mejor garantía para la libertad religiosa es precisamente el Estado laico. Yo soy un defensor acérrimo de la libertad religiosa. Pero de la libertad de pensamiento en su amplio sentido. No solo para aquellos que tengan una creencia religiosa. También para los que no la tienen”, agregó.

“La verdad no me puede parecer que sea malo o que sea inconducente o que sea un saludo a la bandera la defensa del Estado laico o de un debate sobre derechos y libertades. Y sobre todo, de derechos de las mujeres. Ahora, si hay sectores que no creen en los derechos de las mujeres, como lo hemos comprobado, bueno, que se sepa, que se diga, que defiendan esa posición, como la han hecho históricamente”, cerró.