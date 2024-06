La performance al estilo Milei del alcalde Carter para emplazar a Matthei a primarias

El anuncio del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, sobre su candidatura a primarias presidenciales, generó movimientos en las aguas de la derecha, pero más en Chile Vamos, que tiene a su principal candidata, Evelyn Matthei, en la pole position.

Con un estilo directo, por momentos deslenguado, crítico de las hegemonías partidarias de la derecha clásica, performativo en su puesta en escena y apelando a la clase media olvidada, Carter busca meterse en la carrera presidencial, presionando a Chile Vamos con una primaria amplia del sector, al mas puro estilo de la derecha radical, esa que ha cosechado réditos electorales en distintas partes del globo. En Chile Vamos lo intuyen y no trepidan en bajarle el perfil, destacando que se no se trata de una opción real.

Dentro de la coalición opositora tradicional, algunos valoran su capacidad de llevar adelante medidas drásticas frente a las temáticas de seguridad y destacan su capacidad de comunicar. Otros lo asocian a esa derecha”populista”, que no se pierde un matinal y que, por lo mismo, aumentó su nivel de conocimiento a punta de demoliciones en vivo de las narcocasas en La Florida. Una performance que inscribió como marca registrada de su gestión de alcalde.

Fuera de ese debate, personeros de la oposición le reconocen que fue precisamente de esa performatividad particular que echó mano para anunciarse como ganador en un hipotético enfrentamiento electoral con Matthei. “Una vez que yo termine mi trabajo en diciembre, voy a competir en la primaria de Chile Vamos, y le voy a ganar a Evelyn Matthei”, aseveró el alcalde.

A renglón seguido, Carter matizó señalando que esta carrera “no se trata de Matthei, ni de (José Antonio) Kast, ni de mí, ni de (Axel) Kaiser, ni de Ximena Rincón”. El propósito, según sus palabras, es “reconstruir Chile, poner de pie de nuevo a Chile, y derrotar a la delincuencia, esta vez de verdad, sin miedo, tratando a los chilenos como adultos”. Una especie de versión chilena de Make America Great Again.

La distancia con Chile Vamos

Desde la UDI señalan que es imposible una primaria entre Matthei y un candidato que no marca en las encuestas. Además, mencionan que Carter tiene un electorado atomizado en La Florida. Hasta el momento, el alcalde genera bastantes anticuerpos en Chile Vamos, porque tiene modales destemplados y ha peleado con varios dirigentes y directiva, puntualizan en el gremialismo. Además, añaden que en la tienda liderada por Gloria Hutt, Evópoli, genera anticuerpos de manera transversal.

A ninguno de los partidos de Chile Vamos le gustó que entrara a pelear con Matthei de esa forma y en este momento político. Ahora bien, sí lo consideran un político hábil con capacidad de administración y en gestión del tema seguridad, pero conflictivo.

El hecho de que el “delfín” de Carter, Daniel Reyes, ganara en la primarias frente a otros candidatos de Chile Vamos, lo dejó envalentonado, evalúan en los partidos de la derecha tradicional. A esto se suma, revelan fuentes de ese conglomerado, que hace unos tres meses el alcalde de La Florida le pidió a la mesa de la UDI ser su abanderado presidencial junto con Matthei, pero se lo negaron porque no figura en las encuestas y eso generó su enojo. Sin embargo, el mensaje es no entrar en conflicto con el alcalde independiente, pues lo reconocen como un aliado del partido en La Florida.

La evaluación que han hecho en Chile Vamos, luego de una reunión que sostuvieron el lunes, es que Carter, en vez de explotar la victoria de su candidato en La Florida, con el anuncio sobre su candidatura le quitó protagonismo a su eventual sucesor. Además, revelan que el jefe comunal, antes de acercarse a Republicanos, fue a tocar la puerta de Renovación Nacional y buscó acercamientos con personas del partido, sin embargo, el presidente de la tienda, el senador Rodrigo Galilea, tomó distancia.

Ahora bien, algunos personeros de RN creen que necesitan un candidato que represente a la tienda y que Carter podría ser una buena oferta. Esto, para no estar doblegados a la voluntad de la UDI y de Matthei, comentan bajo reserva.

El diputado y jefe de bancada, Juan Antonio Coloma (UDI), cumpliendo con la línea de su partido, no critica al alcalde ni a su candidatura, sino que cuestiona el timing: “Estamos a solo 137 días de las elecciones municipales y de gobernadores regionales. Es demasiado lo que nos jugamos. Este es el momento de buscar la unidad y después veamos el tiempo de las elecciones presidenciales. Pero creo que quien quiera adelantar este proceso está cometiendo un error”.

El senador José Miguel Durana (UDI) se mantiene también en esa dinámica y apunta a los pasos que tiene que dar el alcalde de La Florida para presentar una candidatura: “El sistema de primarias es un mecanismo legal y, por lo tanto, los candidatos que llegan a ella, o vienen representados por un partido político o juntan las firmas, porque no es cosa de llegar y presentarse”. En caso de que cumpla con las condiciones, indica, “yo creo que no hay ningún problema, a mí no me cabe la menor duda de que la candidata por lo menos de la UDI y de gran parte de Chile Vamos no tiene ningún problema de enfrentar cualquier primaria, pero obviamente que cumpla con los mecanismos legales vigentes”.

El jefe de la bancada de diputados Evópoli, apunta en la misma línea: “Creo que anticipar la carrera presidencial es un tremendo error”. El diputado cree que hay que pensar el resultado de las municipales como una antesala de las elecciones y en eso tiene que estar “nuestro esfuerzo, nuestra preocupación, nuestro orden, nuestros acuerdos deben estar centrados en tener los mejores resultados para la elección de octubre de este año”.

Sin perjuicio de eso, comenta que “es legítimo, a pesar de su anticipación, que cualquier persona que tenga aspiraciones presidenciales pueda manifestarla. Eso es válido, es legítimo. Y así como el candidato Carter, en este caso, el alcalde Carter, pueden existir otros nombres dentro de la coalición o dentro de la oposición que legítimamente quieran aspirar al sillón presidencial”.

“Tomamos como una muy buena noticia los anuncios del alcalde Carter. En el Partido Republicano coincidimos con él en que el próximo Gobierno tiene que poner el foco en enfrentar con determinación al crimen organizado. Si no, va a ser muy tarde. Sobre que se suba, digamos, a las primarias de Chile Vamos, creemos que es una buena noticia. Nosotros en el Partido Republicano vamos a esperar al triunfador de esas elecciones primarias para encontrarnos en primera vuelta el próximo año”, dijo el presidente del Partido Republicano Arturo Squella.

En el gremialismo evalúan no darle espacio y, en caso de que efectivamente fuera, creen que lo más probable es que busque apoyo en Republicanos o en Franco Parisi. Sin embargo, advierten que el alcalde es impredecible y difícil de controlar. Cuando estaba Pablo Longueira, que algunos comentan que era su padrino político, era más simple.

Un despliegue distinto, pero un nicho de ataque a lo Milei

Ahora, cuando anunció su pretensión de ser Presidente, además sostuvo un discurso que para los analistas constituye una estrategia similar a la del presidente argentino Javier Milei. No en estilo, pero sí en cuanto a la disputa de narrativas.

“Los chilenos no aceptarían dedazos, apellidazos. Hoy es un Chile nuevo, de mérito, donde la clase media se saca la cresta todos los días y lo que espera es que la democracia sea tan competitiva como la vida de los chilenos”, comentó ayer el alcalde Carter en Radio Agricultura. Además, cree que su comuna lo perfila de buena manera: “El escenario municipal le permite lanzarse, demostró con hechos que se puede (…), todo el mundo lo dice: La Florida es un Chile en miniatura”.

El académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati, ve en esta conducta un símil del mandatario argentino “en términos estratégicos”. Es comparable, explica, porque “perfectamente puede apelar a una clase media, es de la clase media”. También “puede apelar al mérito, porque él de alguna forma ha tenido éxito como político y como ciudadano. Es un ciudadano exitoso en lo político”.

Leporati advierte que “es súper creíble su discurso” y, además, destaca que “tiene esa retórica más bien de la extrema derecha, siendo de centroderecha, también eso le fortalece mucho la posición que tiene hoy en día”, pues –agrega experto– “no quiere términos medios y tiene conductas más binarias”.

Con todo eso, el académico cree que, en caso de que se sume a una primaria con Chile Vamos, le haría bien a la derecha: “Es interesante porque le da competitividad a gente que no tiene respuesta aún de la centroderecha”. Además, destaca que Carter tiene otro origen, uno no elitista, entonces podría darle para competir.

El analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, señala que “las primarias producen efectos y, en ese sentido, el alcalde Carter se impuso con sus candidatos contra los partidos de Chile Vamos. Ese escenario le dio el impulso para lanzar su precandidatura presidencial”, explica.

Ahora bien, en el marco de unas primarias presidenciales, el académico sostiene que “su candidatura tiene un perfil claro desde el mundo local, y su gestión, que son sus bases, con un exacerbado discurso con rasgos populistas y algún sentido contra la tradicional política, que me parece hasta ahora no toca la posición de Matthei y podría disputar un cierto electorado cercano al mundo republicano”.

Duval ve que Carter tiene dos grandes desafíos en esta posición que ha tomado: “El primero es que su favorito gane en octubre próximo y, el segundo, que se posicione como probable candidato presidencial, porque ahora las encuestas parecen indicar que las personas no lo perciben como tal, ya que marca en Cadem solo un 2%, y en Criteria no marca”.