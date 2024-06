A 15 años y un día sube pena contra Sergio Chiffelle Kirby por montaje en dictadura

La Corte de Apelaciones de Valparaíso aumentó en cinco años la condena que el año pasado recibió Sergio Chiffelle Kirby, procurador de número de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien participó de uno de los últimos montajes de la dictadura: el crimen del militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo (FPMR-A) Marcelo Barrios Andrade, conocido como “Alonso” en la organización subversiva, hecho acaecido el 31 de agosto de 1989.

En esa época, Chiffelle era oficial de la Armada y junto a dos excabos de la institución (Luis Ceballos Guerra y Oscar Arturo Aspée) fue condenado por la ministra en visita para causas de DDHH de Valparaíso María Cruz Fierro, quien determinó que los exuniformados, que pertenecían a Ancla-2 (el servicio de inteligencia naval) asesinaron en un domicilio del pasaje Latorre, en el cerro Yungay, a Barrios.

Según los informes de la época, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo (FPMR-A) había asaltado una oficina de la bolsa de valores, asesinando a una mujer, y tras ello el comando de Ancla-2 llegó la casa donde estaba Barrios. Existen testimonios que indican que luego de que Barrios se intentara defender, usando un revólver calibre 32, el comando finalmente ingresó a la casa, instalando explosivos al interior del inmueble, donde se escuchó a la víctima rogar por su vida, diciendo que “yo no tengo armas, yo entregué todo, no me maten, por favor”.

Sin embargo, como quedó consignado en el fallo de primera instancia, la Armada dijo que Barrios se había suicidado, al verse rodeado por los uniformados.

Según el fallo, emitido por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Marcelo Barrios Andrade “fue objeto de numerosos impactos de balas efectuados por personal de infantería de Marina que realizaban la acción, resultando acribillado, y junto con ello hicieron detonar cargas explosivas en el domicilio, no existiendo relación entre la acción que fue desplegada en esa oportunidad, armamento utilizado y resultado del operativo, con una posible reacción del occiso, quien se habría defendido con una pistola, resultando muerto el mencionado Barrios Andrade”.

Según el tribunal de alzada, “Marcelo Esteban Barrios Andrade no tenía ninguna posibilidad de repeler o evitar un eventual ataque, hechos conocidos por los infantes de marina, circunstancias que fueron creadas y que propiciaron detenidamente conforme al plan y que los dejaba a salvo de todo peligro, asegurándoles impunidad. Todos estos elementos no dejan ningún margen de duda a la concurrencia de los requisitos objetivos y subjetivos que exige la calificante de alevosía”.

Ante ello, los ministros decidieron aplicar una pena de 15 años y un día en contra de Chiffelle (a quien la justicia naval había sobreseído en su momento), ya 10 años y un día a los dos cabos que participaron del crimen.

Además, se determinó que el fisco deberá pagar una indemnización de perjuicios por un total de 280 millones de pesos a los familiares de la víctima.

