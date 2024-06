Caso conscriptos de Putre: ordenan exhumación del soldado Franco Vargas

La presidenta de la Corte Marcial y ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jenny Book, ordenó la exhumación del cuerpo del soldado conscripto Franco Vargas, quien falleció el 27 de abril pasado mientras realizaba su servicio militar.

La ministra sostuvo que la diligencia se realizará invocando el Protocolo de Minnesota, que busca promover la justicia y la realización de una investigación para conocer con certeza las causas que provocaron la muerte del joven soldado tras el polémico entrenamiento de la Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco.

“La idea es coordinar con la PDI la fecha en que se desarrolle la exhumación y que se desarrollará en los próximos días”, comentó la ministra quien agregó que en esta diligencia estarán presentes la madre y la familia del joven, funcionarios del Servicio Médico Legal y del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Según consignó Biobío, Romy Vargas, madre de Franco, expresó su rechazo a la exhumación del cuerpo de su hijo. Declaró que “si me llegan a preguntar, yo voy a decir que no -a la exhumación-. Primero, yo no confío en la ministra Book porque ella es esposa de militar. Segundo, ella está con que la investigación quede en la Fiscalía Militar”. En esa línea, Romy Vargas manifestó su preferencia por una investigación civil. “La justicia militar puede tener avance y la civil, que es en la que yo confío, está impedida (…) yo quiero que sea la justicia civil, porque ahí no hay influencias”.

Sigue la investigación

La ministra Book sostuvo que la investigación de esta causa se ha desarrollado sin contratiempos desde que fue designada por el pleno de ministros de la Corte Suprema, luego de una solicitud efectuada por el Ministerio de Defensa y el Ministerio Público Militar para investigar la muerte del conscripto.

De ahí que, recalcó, la investigación judicial no ha estado paralizada y explicó que durante unos días la causa la siguió el ministro Jorge Cepeda mientras ella se encontraba con permiso; diligencias que ella misma retomó, entre las que se cuentan la orden de exhumación que la ministra firmó hoy en la mañana y la serie de diligencias que encabezará la próxima semana en la región de Arica y Parinacota.

A un mes de esta designación, la ministra sigue adelante con esta investigación judicial. Luego que la Corte Suprema concedió el 24 de mayo pasado la orden de no innovar solicitada y le ordenó a al Ministerio Público y al Juzgado de Garantía de Arica abstenerse de seguir conociendo y decretar diligencias, en tanto no se resuelva fondo de contienda de competencia trabada en la investigación en este caso. De hecho, la ministra llega este domingo a Arica y al día siguiente se trasladará a Putre para encabezar la reconstitución de escena en el sector de Pacollo y los alrededores, además de diligencias en otros puntos de la comuna precordillerana.