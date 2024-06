Fiscal venezolano acusa a chilenos de emitir declaraciones “histéricas y distorsionadas”

Acusando a personeros del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de “volver a mentir”, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, emitió una nueva declaración sobre la cooperación en la investigación del crimen del exmilitar venezolano disidente Ronald Ojeda, en Chile.

A través de su cuenta de X, Saab calificó las declaraciones oficiales de Chile como “histéricas y distorsionadas”, y acusó a voceros gubernamentales chilenos de mentir acerca de la falta de cooperación de la Fiscalía Venezolana.

Según Saab, el Ministerio Público de Venezuela ha respondido oportunamente a las solicitudes de información hechas por la Fiscalía Nacional de Chile. Así, afirmó que se han seguido los canales regulares para enviar la información requerida a través de dos mecanismos: una Solicitud de Cooperación Interinstitucional (SCI) recibida el 9 de abril de 2024 y respondida los días 18 y 23 de abril, y una Solicitud de Asistencia Mutua en materia Penal recibida el 15 de abril y respondida el 29 de mayo de 2024. Además, mencionó dos ampliaciones de la SCI recibidas el 30 de abril, que también fueron respondidas el 29 de mayo.

El fiscal general venezolano explicó que la información proporcionada incluía reportes migratorios y datos biográficos y biométricos de Walter Rodríguez y Maickel Villegas, identificados por la Fiscalía de Chile como principales sospechosos del crimen de Ojeda. Saab subrayó que la documentación enviada se ha hecho pública para demostrar la transparencia y la cooperación del Ministerio Público de Venezuela. En efecto, en su cuenta de X publicó partes de los extractos de filiación de Villegas y de Rodríguez, en contra de los cuales pesan pedidos de extradición por parte de Chile, pues se supone que están escondidos en Venezuela, país que ya dijo que, de encontrarlos allá, no los enviará a Santiago.

Ambos forman parte de “Los Piratas de Aragua”, como se denomina hoy por hoy el Tren de Aragua en Chile, y formaban parte de una célula especializada en efectuar secuestros extorsivos, varios de los cuales terminaron en homicidios, cuando los familiares de las víctimas no pudieron cancelar los montos que solicitaban los plagiadores. Además de ellos, hay un joven de 17 años detenido por su participación en el crimen del teniente Ojeda, restando por identificar a una docena de otros sujetos implicados en el hecho, ocurrido el 21 de febrero pasado, en la comuna de Independencia.

“Nos vemos obligados como órgano principal del Poder Ciudadano de Venezuela a hacer #publica la respuesta entregada a la Fiscalia Nacional de Chile, las cuales fueron enviadas de manera oportuna a través de los canales regulares”, escribió.

Cabe mencionar que la semana pasada el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, sostuvo que “cuando hay una investigación, uno prefiere a los fiscales que hablan menos y logran resultados más pronto. En otras palabras, que hablan menos y hacen su trabajo”.

Saab reafirmó el compromiso del Ministerio Público venezolano de continuar cumpliendo con las obligaciones internacionales para combatir el delito transnacional, basándose en los mecanismos de cooperación penal establecidos por el Derecho Internacional. Concluyó su declaración reiterando que bajo su gestión, la Fiscalía seguirá colaborando plenamente con las investigaciones internacionales para garantizar la justicia.

#AHORA el @MinpublicoVEN

en torno a las histéricas y distorsionadas declaraciones oficiales de voceros gubernamentales chilenos, en donde a través de su acostumbrado lenguaje soez vuelven a mentir en relación al #CasoOjeda: esta vez para decir que la Fiscalía Venezolana no… pic.twitter.com/ptme7xKLOm — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 14, 2024

Canciller responde: “No vale la pena”

Desde Zúrich, en Suiza, el canciller Alberto van Klaveren respondió escuetamente a los dichos del fiscal Saab. Consultado por la prensa, el ministro de Relaciones Exteriores dijo “ya estamos acostumbrados a las declaraciones del fiscal nacional (de Venezuela)”.

“La verdad es que, siempre lo he dicho, no es la persona más indicada para recomendarnos algún tipo de procedimiento realmente. No vale la pena, no vamos a entrar en esa polémica”, cerró el canciller Van Klaveren.