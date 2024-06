Ni a misa con Milei: Gobierno analiza las inconveniencias de un encuentro con presidente argentino

Oficialmente “el problema es que por las agendas presidenciales es muy difícil una cita. Y menos aún establecer un encuentro bilateral con tanta anticipación”. No obstante, desde La Moneda y también en círculos diplomáticos hay un matiz: mientras el Gobierno del mandatario argentino Javier Milei es partidario del “abrazo del Beagle”, en un acto conmemorativo de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad en la zona, desde el Segundo Piso de La Moneda “no hay ningún entusiasmo” para una bilateral entre el Presidente Gabriel Boric y su par trasandino.

Desde las cancillerías de ambos países explican que “los cuerpos diplomáticos están trabajando con esa posibilidad” y que, para esa aspiración, “desde la lógica diplomática no hay ninguna razón hoy para que eso no ocurriera”. Sin embargo, para La Moneda la idea de una cita resulta incómoda.

En ese contexto, el tema fue abordado el lunes pasado por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien dio luces que no fueron auspiciosas para el “abrazo del Beagle”, comentan fuentes del Edificio Carrera.

La secretaria de Estado fue consultada por los dichos del embajador argentino Jorge Faurie acerca de que los presidentes Boric y Milei “se podrían reunir el 29 de noviembre en el marco de la conmemoración de los 40 años” y si existe voluntad política en La Moneda para esa cita, ante lo cual Vallejo expresó que el tema no ha sido tratado y que se tendrá que “evaluar” esa hipótesis.

“No hay ninguna reunión programada, no puedo yo hablar por el Presidente, si es que hipotéticamente en el futuro se evalúa (…). Tendrán que evaluarlo a nivel de Cancillería, probablemente, (…) esas voluntades se expresan por los conductos formales y se programan también por los conductos formales, que son nuestras cancillerías a través, obviamente, también de nuestros embajadores”, manifestó la ministra Vallejo.

Sus palabras contrastan con el entusiasmo del representante argentino para una cita. “Las agendas de los presidentes son siempre móviles, (esperamos) que podamos tener a los presidentes para el 29 de noviembre marcando este acto (…). Tenemos que tener encuentros, ya veremos cómo los hacemos. Tenemos que poner en andamiento esta materia de cómo organizamos un encuentro presidencial sin duda. Los presidentes argentinos siempre están en contacto con los presidentes chilenos (…), es un momento para que ambos presidentes marquen la importancia de los 40 años”, señaló Faurie el domingo, al ser consultado por una posible visita de Milei a Chile.

El asesor del Segundo Piso que no aprueba una bilateral

Esta semana hubo una serie de reuniones en el Edificio Carrera. En estas, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores con autoridades de TVN, entre ellas Francisco Vidal, definieron los detalles de la transmisión del acto en el Vaticano con el Papa, el canciller Alberto van Klaveren y su par argentina Diana Mondino.

Otro encuentro congregó a diplomáticos de la Dirección de América del Sur y de la Dirección de Protocolo con el asesor presidencial en materias internacionales del Segundo Piso de La Moneda, Carlos Figueroa. En la cita se abordó una serie de actividades para la conmemoración de los 40 años de la efeméride.

Los representantes de la Cancillería le plantearon al asesor de Boric las posibilidades y locaciones que se pueden considerar para un encuentro bilateral entre Boric y Milei. Sin embargo, ante las opciones sugeridas y las posibilidades de un encuentro entre ambos gobernantes, Figueroa guardó un largo silencio.

“Él no expresó ni siquiera una opinión sobre eso, ni señaló que es algo que se debe evaluar cerca de la fecha. Mostró un silencio rotundo. Claramente, a nivel político, para el Segundo Piso es algo totalmente prescindible. Eso es una señal política”, señala a El Mostrador una fuente cercana a las conversaciones.

Según explican en círculos diplomáticos, La Moneda no ha mostrado interés alguno por un encuentro bilateral en ninguna de las reuniones semanales que se realizan con Presidencia sobre la conmemoración de los 40 años.

“Es una realidad que ambos presidentes representan signos políticos opuestos, pero la relación entre ellos hasta ahora ha sido cordial. Boric fue al cambio de mando de Milei, respondió bien Milei al tema de los paneles, no tuvo una reacción a la reacción de Boric, no hay tensión. Pero obviamente en Presidencia el análisis es más político, no he escuchado el análisis de que sea un elemento imprescindible una bilateral: falta mucho tiempo y también hay que ver cómo evoluciona Milei, él ha dicho cosas muy críticas de otros mandatarios de la región y esos componentes están en la ecuación. Por ahora tampoco se ha dicho a la Cancillería que es un tema descartado. Lo que se ha acordado con Presidencia es que los actos tengan el énfasis de mirar el futuro de la relación entre ambos países. Y si a eso que es clave no aporta una bilateral, no es un drama que no haya”, puntualiza una fuente cercana a las reuniones.

En el Ejecutivo confirman que no hay un particular interés en una reunión bilateral, pero reconocen que desde Argentina se han enviado distintas señales, que se suman a la insistencia del embajador Faurie sobre la disposición de Milei para esa actividad.

A los senadores de Magallanes también les parece oportuno un encuentro entre ambos mandatarios por la efeméride.

“El Tratado de Paz se firmó el 84, habrá un acto conmemorativo en el Vaticano por la intervención papal que existió y que logró evitar el conflicto bélico del 78, donde asistirán los cancilleres de Chile y Argentina. Sería apropiado y serviría como un signo de reparación y estabilidad de las relaciones bilaterales que ambos presidentes puedan reunirse en el Beagle. Hemos tenido constantes roces con Argentina y todos ellos han sido en virtud de la extensión soberana de cada país. Si no logramos estabilizar las relaciones, podríamos vernos enfrentados en un mediano plazo a algo más serio que simples pretensiones argentinas”, dijo el senador Karim Bianchi (Ind) a El Mostrador.

Su par Alejandro Kusanovic (Ind-RN) también plantea la necesidad de destacar la conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad con Argentina, el 29 noviembre, con ambos jefes de Estado y el Papa.

“Resulta un evento tan significativo para los habitantes de Magallanes, que es necesario celebrar este hito en la región con la presencia de los presidentes de ambas naciones y el Papa Francisco en el canal Beagle, por la participación destacada de la Iglesia católica en este acuerdo de paz”, afirma.

El factor Apablaza en la bilateralidad

Asimismo, en el oficialismo plantean que, a nivel político, el Presidente Boric “no obtiene mayor beneficio en una relación bilateral con su par argentino”. Incluso, señalan que hasta podría abrirse un nuevo flanco para el Mandatario con la oposición y el Partido Comunista.

Lo anterior, porque se vislumbra que desde Chile Vamos se buscaría subrayar que uno de los temas pendientes con Argentina es la extradición de Galvarino Apablaza, acusado de ser autor intelectual del asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán, y que vive desde hace más de una década en Argentina, hasta 2017 en calidad de refugiado.

Sin embargo ese año, tras gestiones judiciales chilenas en Buenos Aires, se le quitó dicha categoría. Apablaza recurrió por la vía judicial a una apelación de su caso, y el juez federal, el año pasado, rechazó la petición de Apablaza, es decir, se confirmó la decisión por la que se le quitó la condición de refugiado. Entonces, Apablaza apeló nuevamente ante la Cámara en lo Contencioso-Administrativo, una especie de Corte de Apelaciones, la cual aún no emite un fallo.

En una reciente entrevista en La Tercera, el embajador Faurie señaló que el Ejecutivo no iba a interceder ante el Poder Judicial de su país, porque eran poderes independientes.

“El presidente Milei, como los que lo precedieron, entienden que hay independencia de poderes y que hay que dejar actuar a la Justicia, y que una de las medidas poco felices sería que el Ejecutivo dijera, más allá de su expresión de voluntad frente a un caso, instara o hiciera alguna medida para que la Justicia actuara de una manera X o C, en este caso”, dijo Faurie.

En el oficialismo además saben que, de defender Boric la extradición públicamente, se le generaría un nuevo foco de tensión con el Partido Comunista. En abril pasado, en una entrevista con 24 Horas, el senador Daniel Núñez (PC) negó que Galvarino Apablaza tenga responsabilidad en el crimen de Jaime Guzmán, sino que veía una persecución política, y el líder comunista, Lautaro Carmona, al ser consultado sobre si Apablaza debería ser juzgado en Chile, coincidió con Núñez.

“Si yo dijera que debe ser juzgado, estoy asumiendo que él tiene una responsabilidad. Yo no tengo ninguna información que me haga sostener que él tiene una responsabilidad en lo que estamos hablando”, sostuvo Carmona en esa ocasión.