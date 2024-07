Tendencias de empleo en Chile: los trabajos más buscados a mediados de 2024

Los empleos vinculados a las ventas son los que mayor cantidad de ofertas tienen en los portales de empleo en Chile actualmente. Le siguen los profesionales y técnicos, seguidos por los operarios. Esto se debe, en parte, a la importancia de las industrias en el país.

Otros sectores de importancia son el de la salud, la hotelería y el turismo, seguidos por logística, tareas administrativas, informáticos y profesionales de la educación. Si quieres conocer algunas de las posiciones más buscadas dentro de estos segmentos, sigue leyendo para enterarte de todos los detalles.

El secreto para crecer profesionalmente: Encontrar un sector con demanda

Encontrar un sector con alta demanda de trabajadores es uno de los grandes secretos para poder conseguir trabajo fácilmente. En Chile el sector que da más trabajo es el de los servicios, con el 69% de los empleos del país. Le sigue el sector industrial, con el 22% de los puestos y la agricultura, que da el último 9%, según datos de Statista.

Esto quiere decir que si tienes preparación para estos sectores y además sabes cómo armar tu CV para que sea atractivo para las empresas, tus chances de conseguir un empleo aumentan.

Por supuesto que para lograrlo, hay que prepararse. Una opción para tener el mejor CV, adecuado para cada empleo, es navegar en internet para conocer ejemplos de curriculum vitae que te sirvan de inspiración. No es lo mismo aplicar para el sector de ventas, donde la experiencia es crucial, que aplicar a un trabajo técnico donde lo que importa es tener los conocimientos correctos.

De la misma manera, es posible buscar vídeos de YouTube donde personas especializadas en Recursos Humanos te den algunos tips para saber qué decir en la entrevista y cómo presentarte. Recuerda siempre presentarte con confianza, ser puntual y tener una imagen personal limpia. Todos estos preparativos, sumados a un currículum vitae correcto, sumarán puntos al momento de valorar tu entrevista.

Ahora bien, si te estás preguntando cuáles son los empleos demandados dentro de esos sectores, aquí tenemos los ejemplos concretos.

Sector de servicios

El sector de los servicios se lleva casi Dos tercios de los empleos en Chile. dentro de este segmento se engloban los trabajos vinculados a las ventas, la limpieza, el mantenimiento, la vigilancia, la hotelería, la restauración, los servicios administrativos y profesionales.

Ventas

Aunque en ocasiones sea un empleo mal visto o con mala reputación, el sector de ventas es literalmente el que mueve al mundo. Pensémoslo un minuto: Si no hubiera vendedores facilitando las transacciones no se podría hacer nada realmente. Por ejemplo, si alguien no le hubiese vendido al hospital los insumos, el cirujano no podría hacer su tarea.

Es por eso que el sector de ventas en Chile es tan pujante. Suficiente con mirar los portales que permiten subir tu currículum vitae y buscar empleo. La categoría con más publicaciones suele ser la de comercial y ventas.

Dentro de los trabajos más requeridos de esta categoría se encuentran los jefes de venta y jefes de tienda, es decir personas que además de vender saben liderar equipos. Los siguen los ejecutivos comerciales y los vendedores, tanto en tienda como en terreno.

Además, otras tareas asociadas a las ventas son los captadores, las personas de atención al cliente y los cajeros. Estos empleos también tienen una importante cantidad de búsquedas.

Limpieza, mantenimiento y vigilancia

Chile es un país ordenado y limpio. Esto se refleja en la cantidad de búsquedas vinculadas con el mantenimiento de los edificios y la limpieza de los mismos. Los auxiliares de aseo están a la orden del día, así como los técnicos de mantenimiento, plomeros y electricistas.

Al mismo tiempo, la seguridad ocupa un lugar importante en las búsquedas en Chile. Aunque el perfil más requerido es el de guardias o vigilantes, también hay trabajos vinculados a la prevención de riesgos.

Esto es sumamente importante también en los sectores industriales, donde las compañías requieren cuidadores de planta que vigilen que nadie entre a robar insumos o incluso a hacer un boicot industrial para arruinar a la empresa frente a su competencia.

Servicios profesionales de la salud

A medida que envejece la población del mundo, el sector de salud tiende a crecer. La demanda de médicos es patente y el número de enfermeros cada mil habitantes está por debajo del promedio de la OCDE. A estos se suman otros profesionales de la medicina como Tens (fisioterapia), psicólogos, técnicos en enfermería y analistas de imágenes.

Al mismo tiempo, si procuras formarte para encontrar empleo en este sector ten en cuenta que entre las ramas de la medicina con más crecimiento se encuentran la geriatría y la salud mental.

Servicios administrativos

Las personas que se encargan de la administración cumplen un papel fundamental en la economía, el de mantener el orden y la contabilidad. Por ejemplo, los administrativos y asistentes se encargan de que los contratos se cumplan, de que las personas estén en las reuniones correctas y mucho más.

A todos ellos podemos sumarles los profesionales de la contabilidad esenciales en cualquier tipo de empresa, sobre todo aquellas que exportan bienes y servicios.

Hotelería y turismo

Nuestro país es reconocido por su atractivo turístico. Sea en Santiago, Valparaíso, en la Patagonia Chilena o en las zonas desérticas del Norte, miles de turistas visitan Chile cada año para encontrarse con paisajes naturales y experiencias de alta calidad.

Para ello, el sector turístico y hotelero requiere mano de obra. Tanto para la limpieza y lo que pasa dentro de las cocinas, como para la atención al cliente, a través de garzones y recepcionistas. Vale hacer un punto aquí para recalcar la importancia de saber idiomas para estos puestos que están de cara al turista.

Educación y psicopedagogía

El sector educativo también tiene mucha importancia en Chile. En los portales de empleo se encuentra dentro del top ten de categorías. Las búsquedas se relacionan a educadores de parvulario, profesores de inglés y directores académicos.

También hay una fuerte corriente de búsqeudas para otros trabajos vinculados pero que no implican dar clases, como pueden ser los de psicopedagogos y asistentes de gestión académica o de coordinación de cursos.

Otros profesionales

Este listado es muy abarcativo, por eso no queríamos dejar de lado a los abogados y los profesionales vinculados a la legislación. Todas las personas involucradas en la administración de Justicia en el sector privado también tienen su espacio en las búsquedas dentro del país.

Al mismo tiempo, dentro de esta categoría de trabajos no tan demandados pero sí muy necesarios entrarían los desarrolladores de software o los programadores. Así como las personas que se dedican a la ciberseguridad, un segmento que sin dudas va a seguir creciendo en los próximos años.

Finalmente, otros empleos que tienen menos búsquedas en los portales pero que igualmente ocupan un buen número de los puestos en Chile son los vinculados con el marketing, sobre todo aquellos relacionados al marketing digital y los de análisis de datos.

Sector industrial y minero

Las industrias chilenas son las segundas mayores empleadoras del país, con un 22% del total de los empleos bajo su paraguas. Aquí se incluyen puestos muy específicos vinculados a la minería, así como operarios de producción, técnicos eléctricos, operadores de grúa horquilla, electromecánicos, soldadores, técnicos de telecomunicaciones y jefes de proyecto.

Todas estas personas son las encargadas de extracción de recursos mineros y la conversión de materias primas en productos que se pueden poner a la venta tanto dentro de Chile como fuera de él. Tener un currículum vitae con experiencia en estas áreas es seguramente un buen augurio en la búsqueda de empleo.

Transición verde

El sector industrial y minero de Chile es uno de los que más se ha beneficiado por la transición ecológica, ya que el cobre es el metal más usado para conectividad eléctrica. Si cada vez hay más automóviles eléctricos, cada vez hay más demanda de cobre.

Solo en el año 2023 el sector minero de Chile creció un 2,3%, llegando a un total de 277.000 trabajadores. Ellos cobran, en promedio, el doble que en el resto del país, superando los 2.309.000 al mes.

Además, de acuerdo con datos publicados por LinkedIn, los anuncios de empleo para trabajos verdes están aumentando a un ritmo casi el doble de rápido que la cantidad de trabajadores con las habilidades necesarias.

Sector de agricultura

El sector de la agricultura y la alimentación en Chile es uno de los más dinámicos, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el segmento en su totalidad aporta alrededor del 4,7% del PIB. Esto conlleva el trabajo de agricultores, enólogos, proveedores de insumos para el campo, pescadores, estibadores, bodegueros, personal de logística y más.

Los alimentos producidos en Chile son reconocidos por su calidad, siendo Estados Unidos, China y Japón los principales países receptores de estas exportaciones. Esto implica que la mano de obra utilizada para producirlos tienen ocasiones una alta especialización.

Tal es el caso de los vinos de nicho, que requieren conocimiento, maquinaria y personas con una buena nariz para ayudar a crear productos de alta calidad y exportarlos al mundo.

Sin ir tan lejos, Chile también tiene una buena producción de fruta fresca, productos del mar, carnes, frutos secos y deshidratados, apícola y productos orgánicos que se consumen tanto dentro como fuera del país.