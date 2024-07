Presidente Boric reconoce que medidas pro seguridad en RM no han tenido resultados esperados

El Presidente Gabriel Boric descartó por ahora la solicitud de Estado de Sitio por la ola de homicidios en la Región Metropolitana y reconoció que las acciones adoptadas no han tenido resultados.

“La seguridad es una prioridad para el gobierno de Chile (…) es un desafío que hoy va más allá de las fronteras nacionales”, comenzó diciendo el jefe de Estado desde Paraguay.

“A los delincuentes los vamos a encontrar donde sea que estén y no va a haber tregua. Podrán tratar de esconderse, de estar en la clandestinidad, de pasar fronteras, pero los vamos a perseguir igual”, agregó.

En cuanto a los homicidios, el Presidente Boric dijo que en gran mayoría de las regiones -según datos unificados de las policías- “se ha logrado disminuir la tasa de homicidios”. “Una tendencia que no sucedía por lo menos hace 5 años. A nivel nacional, estos disminuyeron en el orden de un 6%. Sin embargo, esto no ha sido así en la región Metropolitana”, complementó.

En ese sentido, sostuvo que en la RM “existe un problema grave que no desconocemos, nos preocupa y nos ocupa. Para poder enfrentarlo se requiere la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales”.

“Acá, sin lugar a dudas, hay una situación grave donde tenemos un enemigo que espero sea común: el narcotráfico y el crimen organizado. Es un enemigo del Estado de Chile”, señaló.

“No hay que perder tiempo peleando entre políticos, sino actuando todos para poder ganarle la batalla al crimen organizado y al narcotráfico”, aseguró.

Sobre el Estado de Sitio, dijo que han vistto la “experiencia comparada de lo que significa involucrar a Fuerzas Armadas que no están preparadas para esto, en particular en zonas urbanas”. “La experiencia comparada no es positiva. Sin embargo, yo no descarto ninguna herramienta constitucional. Lo que importa, en estos casos, es que las herramientas que tengamos den resultados”, señaló.

“Por lo tanto, tenemos que avanzar en nuevas medidas. Partes de estas, las que hemos anunciado (…) yo no descarto ninguna, pero insisto, acá lo que importa es que trabajemos unidos y en función de la evidencia”, cerró.