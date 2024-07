“Parodia grotesca”: Arzobispo Chomalí condena Última Cena “transformista” en París 2024

El Arzobispo de Santiago Fernando Chomalí se sumó a la ola de comentarios en contra sobre una recreación transformista de la Última Cena, el famoso cuadro de Leonardo Da Vinci, representada por un grupo de ‘drag queens’ durante la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024.

La performance titulada “Festividad”, donde participaron célebres transformistas como Nicky Doll, Paloma o Piche, fue objeto críticas despiadadas en redes sociales por quienes la consideraron satánica, profana, irreverente y libertina.

El espectáculo fue catalogada por el sacerdote como una “parodia grotesca” que, aseguró en la red social X, lo decepcionaba profundamente pues ofendía “lo más sagrado que tenemos los católicos, la eucaristía”.

“La intolerancia de los ‘tolerantes’ no tiene límite. Así no se construye una sociedad fraterna. Fuimos testigos del nihilismo en su máxima expresión”, agregó en su cuenta de la red social.

En los JJOO Paris 2024, me duele y decepciona la parodia grotesca de lo más sagrado que tenemos los católicos, la eucaristía. La intolerancia de los “tolerantes” no tiene límite. Así no se construye una sociedad fraterna. Fuimos testigos del nihilismo en su máxima expresión.

— +Fernando Chomali (@FernandoChomali) July 27, 2024