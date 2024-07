La vendetta contra el ministro Muñoz en la Corte Suprema

Aquí nadie se salva. La gran pregunta que se hacía el martes en los pasillos del Poder Judicial era por qué el abogado Marco Antonio Fuentes –que formó parte por un breve tiempo del equipo legal de la constructora Fundamenta en 2022– reaparecía, más de un año después, en el Palacio de Tribunales para presentar una denuncia contra el ministro Sergio Muñoz ante la recién constituida Comisión de Ética de la Corte Suprema. Todos contra Muñoz.

Marco Antonio Fuentes se hizo famoso el 26 de diciembre de 2022, porque interpuso una recusación contra el ministro Muñoz para que no siguiera viendo el caso que afectaba el proyecto de la constructora Fundamenta en Plaza Egaña, ya que presentaba causales de inhabilidad. Esto, después de conocerse las gestiones que hizo la hija de Muñoz para deshacer la compra de unos departamentos en dicho proyecto, por información que le entregó el ministro. Muñoz salió de la causa y Fundamenta pudo seguir con la construcción de su proyecto en Plaza Egaña.

Ahora son cinco los investigados. El exabogado de la constructora Fundamenta logró que el presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se sumara a la lista de los investigados por la Comisión de Ética: los ministros Ángela Vivanco, María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y Mario Carroza. En el caso de estos primeros cuatro ministros, el motivo para investigarlos es el posible tráfico de influencias a raíz de chats dados a conocer en los últimos meses por la prensa; en el caso de Muñoz, la investigación será por su rol en el caso Fundamenta el año 2022.

Muñoz y su secreto al oído. Entre los ministros investigados existía molestia con Sergio Muñoz, porque en el Pleno del lunes 8 de julio tuvo una conversación al oído con el presidente de la Corte Suprema, el ministro Ricardo Blanco, la que habría cambiado definitivamente la composición de los miembros de la Comisión de Ética que analizaría las denuncias de tráfico de influencias. Entre los investigados señalan que esa gestión de Muñoz habría sellado la entrada a dicha Comisión –que presidía Blanco– de dos ministras consideradas duras en temas éticos y de transparencia: Andrea Muñoz y Gloria Ana Chevesich.

Ministra Vivanco está molesta. La configuración de la Comisión de Ética motivó la reacción de la ministra Ángela Vivanco, la semana pasada, solicitando la anulación de las actuaciones de dicha instancia y que se inhabilitara la participación en ella del presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, y de la ministra Muñoz, porque no garantizaban la imparcialidad y porque, en el caso de Andrea Muñoz, había «animadversión» hacia Vivanco.

Turbulento fin de año tendrá la Corte Suprema. La Comisión de Ética tiene tres meses para realizar la investigación. Conocedores de este tema me hicieron hincapié en que dicha instancia no tiene facultad para implementar medidas de carácter administrativo o disciplinario, solo puede presentar recomendaciones que, luego, podrían dar lugar al inicio de un proceso disciplinario. Incorporado Sergio Muñoz a la lista de investigados, pueden venir meses menos noticiosos mientras trabaja la comisión. En el Poder Judicial me dijeron que las rencillas y vendettas continuarán, pero más soterradamente.

