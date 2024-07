Encuesta Signos: percepción de crisis en el Poder Judicial se incrementa por tráfico de influencias

Crisis del Poder Judicial

La crisis del Poder Judicial, cuyo foco está hoy en la Corte Suprema, es el tema de mayor proyección y complejidad política e institucional en la actualidad. La opinión ciudadana es devastadora en materia de reputación y credibilidad, generando una verdadera unanimidad de crítica y cambio, si se considera que la tasa de error muestral de la Encuesta es de 2.7 puntos porcentuales. El tema arrastra la confianza en las instituciones, algo que ya viene con guarismos negativos en mediciones anteriores (ver Encuesta Signos del 2 de junio de 2024).

Preguntados los encuestados si creen que existe tráfico de influencias dentro de la Corte Suprema, el 90,3% responde que Sí; un 8,2% que No; y un 1,5% dice No Saber.

Y preguntados si creen que los jueces de la Corte Suprema deberían estar sometidos a la Ley del Lobby como los otros funcionarios públicos, el 95,6% dice que Sí; el 2,5% que No; y el 1,9% dice No Saber. El 94,5% considera que debe haber un cambio en el procedimiento de designación de los jueces de la Corte Suprema, y solo el 3,5% dice que No y el 1,1% dice No Saber.

En un cruce entre justicia y política contingente, se preguntó: ¿Cree usted que, en el caso de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, ha habido un abuso de la prisión preventiva de parte de la Fiscalía y de jueces con motivaciones más políticas que judiciales? El 48,8% dijo que Sí y el 46,3% respondió que No. El 4,9% dice No Saber. Es decir, un alto porcentaje supone una manipulación política directa de la justicia.

Ello se hace correlativo con la baja confianza en las instituciones. Medida ella en una escala de 1 a 7, donde 1 es = nada de confianza y 7 es = mucha confianza, se pregunta cuánta confianza tiene en las siguientes instituciones del país: Carabineros, 5,1; PDI, 4,8; FF.AA., 4,5; Gobierno, 3,2; Ministerio Público o Fiscalía, 2,8; Tribunales y Jueces, 2,5; Partidos Políticos, 1,9. En la Encuesta Signos/El Mostrador del 1 de junio de 2024 surgió el dato que es afín a lo actual, pues un 70% de los encuestados reconoció tener menos confianza que hace 5 años en las instituciones en general, lo que es un dato estructural fuerte y sin sesgo ideológico frente a la crisis judicial que se vive.

La competencia política

En la carrera prepresidencial, ad portas de la campaña formal para las elecciones regionales y locales de octubre, ha habido cambios en el llamado grupo de front runners, compuesto de los nombres que obtienen los cinco primeros porcentajes de mención, manteniéndose Evelyn Matthei muy arriba del resto de los competidores. Ese grupo los componen Evelyn Matthei (27,5%), seguida por Michelle Bachelet (15,9%); José Antonio Kast (13,9 %), que pierde el segundo lugar; Carolina Tohá (8,9%) y José Miguel Insulza (5,7%).

En junio, Bachelet marcaba 6 puntos porcentuales menos y era superada por Camila Vallejo e Insulza no existía. Vallejo se desplomó al fondo (3,60%), levemente por sobre Axel Kaiser (3,2%), quien también bajó sustantivamente, quedando ambos por debajo de Mario Marcel y Franco Parisi (Diapositiva 21)

Los grupos de identificación política como marca también bajan de manera notoria: Frente Amplio (12,5%); Chile Vamos (RN + UDI + Evópoli, 11, 3%); Partido Republicano (10,4%); Ex Concertación (DC + PPD + PS + PR, 8,2%); PC (5,7%); Partido Social Cristiano (4,9%); Partido de la Gente (3,7%) y Amarillos (2.1%).

El centro político sigue siendo un espacio dominante con un 39,2% de encuestados que se identifican con él; un 34,4 dice ser de derecha y un 26,4 declara ser de izquierda. Esos porcentajes denotan una inclinación marcada de centro con clivaje a la derecha. Al preguntar ¿Dónde cree usted que debiera ubicarse un futuro Gobierno?, un 46,7% dice en el centro, un 30,5% dice en la derecha y un 22,8 dice hacia la izquierda.

Los hechos de coyuntura

La coyuntura corta estuvo marcada por las multas por no votar y la construcción de nuevos recintos carcelarios.

Sobre el voto y las multas por no ir a votar, el 60% de los encuestados estuvo por mantenerlas y un 36,5% por eliminarlas. Tales porcentajes indican que el debate político sobre el tema estuvo de más, y que el monto de la multa es un minuto de alargue en ese partido.

El tema cárceles tiene más enjundia. Se las quiere más apartadas de las ciudades y más rigurosas, por lo que el Gobierno está perdiendo la partida y el ministro de Justicia pagará el costo. Sobre la construcción de una cárcel en la comuna de Santiago, solo el 22,5% apoya la idea; mientras que el 73,4% dice que se debe construir en un lugar más alejado, coincidiendo con la opinión de la mayoría de los expertos urbanistas y en seguridad. Un 4,1% no sabe. Profundizando sobre un carácter más riguroso, el 64,7% opinó que se requieren cárceles más rigurosas, incluyendo a las existentes, y solo un 30,8% se inclinó por recintos de alta seguridad.

La propuesta del senador José Miguel Insulza de decretar Estado de Sitio por la situación de delincuencia tiene la aprobación del 66,8% de los encuestados y solo un 30,6% de negativas, y el resto 2,6% no sabe. Su propuesta marcó un punto y lo hizo aparecer en la lista baja de los presidenciables.

La encuesta es un sondeo de carácter nacional realizado por Signos Analytics en colaboración con El Mostrador, entre los días 22 y 26 de julio de 2024. Corresponde a una encuesta probabilística de 1.307 encuestas con un error muestral total de 2,7 puntos porcentuales, aplicada a un panel con apoyo de instrumentos de IA para mejorar su eficiencia. Su director es Roberto Melipillán Araneda (https://Signosanalytics.cl).

Revisa acá la encuesta completa:

Encuesta Signos 26 de julio de 2024